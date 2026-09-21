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中共五中全會於10月26日至29日召開

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共中央政治局今（21）日召開會議，決定中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。法新社
中共中央政治局今（21）日召開會議，決定中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。法新社

中共中央政治局今（21）日召開會議，決定中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。會議並聽取《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿徵求意見情況報告，決定修改後提請五中全會審議。

新華社報導，中共中央政治局21日召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨重大問題，由中共中央總書記習近平主持。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。

中共中央政治局並聽取《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據此次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請二十屆五中全會審議。

會議指出，此次徵求意見「發揚民主、集思廣益」，各地區、各部門、各方面對決定稿給予充分肯定，認為決定稿總結「新時代全面從嚴治黨」的成就和經驗，分析當前及今後一個時期中共黨建面臨的形勢和任務，並對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署。

會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨，要「堅持嚴的基調不動搖」，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，全面推進各方面建設，並持續增強中共的政治領導力、思想引領力、群眾組織力及社會號召力。

會議提到，全黨必須從「鞏固黨的執政地位、實現中華民族偉大復興」的戰略高度，認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性及緊迫性，以更高標準、更實舉措，把黨建面臨的突出問題「整治好、解決好」，並鞏固及發展管黨治黨形成的政治局面。

中共中央政治局7月30日已決定今年10月在北京召開二十屆五中全會，當時尚未公布具體日期。而此次會議正式拍板於10月26日至29日舉行。

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