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中共二十屆五中全會10月26日召開 將審議從嚴治黨決定

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央政治局9月21日召開會議，決定中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。美聯社
中共中央政治局9月21日召開會議，決定中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。美聯社

據央視新聞報導，中共中央政治局9月21日召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨重大問題。會議由中共中央總書記習近平主持，決定中共二十屆五中全會於10月26日至29日在北京召開。

報導稱，中共中央政治局聽取了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆五中全會審議。

央視新聞報導，會議強調，全黨必須從鞏固黨的執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面。

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