川習二會在即 台學者：台灣議題難有重大宣示

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日將在華府舉行今年第二次「川習會」。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳今（21）日表示，台灣問題對北京而言仍是「核心中的核心」，但此次川習會在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，陸委會副主委沈有忠擔任致詞嘉賓，並邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀5位學者專家與談。

張五岳指，從今年5月北京川習會到9月華府川習會，有些議題具延續性，但側重點不同。此次會談可觀察關稅與貿易、科技管制、稀土、採購、AI及台灣等議題，其中對川普而言，「採購問題會是重中之重」。

至於台灣議題，張五岳說，北京會重申一貫立場，但雙方達成新的重大宣示或重大交易的機率「微乎其微」，更重要的是「管控分歧」，避免台灣問題引爆美中衝突。他並稱，美中關係緩和並未同步帶來台海情勢全面和緩，北京在外交、法律戰、政治及灰色地帶等作為還在持續推進。

張五岳形容，此次川習會是雙方「各盡所能、各取所需」，外界「不用把華府的川習會看成一個美中關係重大的轉折」，而應視為管控分歧過程中的「承上啟下」。

兩岸政策協會監事長譚耀南則認為，此次川習會「儀式性大於實質性」，在台海議題上的著墨幅度不會太大。他說，「實在看不出美中兩國在本周的高峰會，有任何可以達成重大協定或交易的主觀意願或客觀環境」。華府與北京都需要營造「高度競爭、鬥而不破」的戰略穩定關係。

東海大學政治學系主任邱師儀形容，當前美中關係接近「冷和平」，雙方沒有意圖解決所有爭端，但希望建立一個「不會失控為軍事衝突的平台」。他提醒，相較於美中整體關係，「川習之間融冰的幅度跟速度」更為明顯，台灣應注意川普在峰會後是否出現新的涉台公開論述。

中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志認為，川普逐漸意識到部分議題「沒有中國，他是做不了的」，因此在農產品、經貿等不涉及國安的議題上，可以與北京合作甚至交易，但在AI、半導體等國安議題上依舊會高度競爭。

趙文志接著指，美中過度競爭或過度和解，對台灣都存在風險，「我們應該期待的關係是美中關係的可預測」。