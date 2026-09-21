傳北京正蒐集香港特首評價意見 涉連任問題

據報導，北京正在蒐集外界對香港行政長官（特首）李家超的評價，這涉及李家超連任特首事宜。

李家超首任5年任期只剩下1年，明年3月特首就要進行選舉，同年7月履新，目前李家超尚未公開表態是否連任，北京方面也是三緘其口，外界至今無從知曉。

香港經濟日報今天報導，北京方面不會讓外界過早知道想法，但針對李家超及其班子的工作表現等，早已展開「收風（打聽）」工作，收集各方評價。

據報導，一些曾被諮詢的人認為，對於下任特首人選，北京「心中有數」。

1997年香港主權轉移之後，幾位特首都未能順利完成兩個任期─10年，因此，當前外界十分關注李家超是否可以連任。

相關報導表示，政商界預料，李家超的連任事宜，年底才會明朗，因為眼下他有一大關卡要過：宏福苑火災的善後和問責，並指他能否打破這個「10年魔咒」，且先看他在宏福苑火災改革和問責上，如何破局。

宏福苑大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，李家超成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜。