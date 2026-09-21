預計中共近日召開中央政治局會議 確定五中全會日程

據悉，中共中央政治局會議將於近日召開，以確定二十屆五中全會具體日期，聽取並討論擬提請五中全會審議的關於全面從嚴治黨文件稿等。

中共中央政治局會議基本上每月召開一次，每次會議各有主題。由於中共中央總書記習近平預計本周三（23日）飛抵華盛頓，24日與美國總統川普舉行兩國元首峰會。而今年大陸「十一」七天長假則將於下周四開始，按往例9月30日晚‌間將在‌人民大會堂‌舉行中共國慶招待會。因此有消息稱，本月中共中央政治局會議將在今明兩天召開。

新華社報導，7月30日召開的中共中央政治局會議已決定今年10月在北京召開中共第二十屆中央委員會第五次全體會議，主要議程為，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。

因7月的政治局會議已決定二十屆五中全會10月召開，本月底的政治局會議將會確定具體的會議日程。