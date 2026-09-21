洪申翰赴南京出席APEC 張五岳：勿過度解讀為兩岸突破

勞動部長洪申翰20日晚間抵達南京，預計出席今（21）日亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為賴清德總統上任後首名赴陸的部長。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳今（21）日表示，此行「不意外，而且正常」，完全是按照APEC方式參與，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，陸委會副主委沈有忠擔任致詞嘉賓，並邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀5位專家學者共同與談。

本報記者在會後提問環節提問，洪申翰20日晚間抵達南京，21日出席APEC人力資源發展部長會議，也是賴清德上任以來首名赴陸的部長，學者怎麼看這次洪申翰到南京出席APEC？對當前兩岸官方互動而言，有沒有什麼值得觀察的地方？

張五岳回應，這次洪申翰到大陸參加APEC部長會議，「我只能用三個字來形容，不意外」，而且正常。過去台灣官員也曾赴大陸及港澳地區參與APEC相關部長級會議，因此洪申翰赴南京，「完全是按照APEC的這樣一個方式來參與」，外界不用過度解讀與兩岸關係是否有重大突破，「也沒什麼太大的關係」。

他指出，今年大陸是APEC主辦方，許多部長級會議都會在大陸或港澳地區舉辦，台灣作為APEC成員，「平行參與、正常參與」，本身就是正常現象。

張五岳認為，真正值得觀察的是接下來11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議。首先是台灣領袖代表人選如何挑選，能否找出「雙方都可以共同接受，而且大家也都可以順利來進行」的人選；其次則是會議期間，台灣領袖代表與其他經濟體舉行場邊或雙邊會談時，能否順利、順暢進行。