快訊

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰赴南京出席APEC 張五岳：勿過度解讀為兩岸突破

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，與談人（左起）為陳建甫、邱師儀、洪耀南、沈有忠、張五岳、譚耀南、趙文志。記者張鈺琪／攝影
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，與談人（左起）為陳建甫、邱師儀、洪耀南、沈有忠、張五岳、譚耀南、趙文志。記者張鈺琪／攝影

勞動部長洪申翰20日晚間抵達南京，預計出席今（21）日亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為賴清德總統上任後首名赴陸的部長。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳今（21）日表示，此行「不意外，而且正常」，完全是按照APEC方式參與，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，陸委會副主委沈有忠擔任致詞嘉賓，並邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀5位專家學者共同與談。

本報記者在會後提問環節提問，洪申翰20日晚間抵達南京，21日出席APEC人力資源發展部長會議，也是賴清德上任以來首名赴陸的部長，學者怎麼看這次洪申翰到南京出席APEC？對當前兩岸官方互動而言，有沒有什麼值得觀察的地方？

張五岳回應，這次洪申翰到大陸參加APEC部長會議，「我只能用三個字來形容，不意外」，而且正常。過去台灣官員也曾赴大陸及港澳地區參與APEC相關部長級會議，因此洪申翰赴南京，「完全是按照APEC的這樣一個方式來參與」，外界不用過度解讀與兩岸關係是否有重大突破，「也沒什麼太大的關係」。

他指出，今年大陸是APEC主辦方，許多部長級會議都會在大陸或港澳地區舉辦，台灣作為APEC成員，「平行參與、正常參與」，本身就是正常現象。

張五岳認為，真正值得觀察的是接下來11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議。首先是台灣領袖代表人選如何挑選，能否找出「雙方都可以共同接受，而且大家也都可以順利來進行」的人選；其次則是會議期間，台灣領袖代表與其他經濟體舉行場邊或雙邊會談時，能否順利、順暢進行。

本報記者針對洪申翰赴南京出席APEC人力資源發展部長會議提問，張五岳回應，洪申翰此行「不意外，而且正常」，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。他說，真正值得觀察的是11月深圳APEC經濟領袖會議的台灣領袖代表人選及會議期間的雙邊互動。記者張鈺琪／攝影
本報記者針對洪申翰赴南京出席APEC人力資源發展部長會議提問，張五岳回應，洪申翰此行「不意外，而且正常」，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。他說，真正值得觀察的是11月深圳APEC經濟領袖會議的台灣領袖代表人選及會議期間的雙邊互動。記者張鈺琪／攝影

洪申翰 張五岳 APEC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞動部長洪申翰抵南京快閃離開機場 21日出席南京APEC部長會議

洪申翰抵南京APEC 港媒：非兩岸破冰

洪申翰今出席APEC會議 陸方低調本報直擊可能會議地點

迎APEC人力資源部長會 南京舉辦近年最大規模人才交流會

相關新聞

川習二會將登場 學者：恐再談到台灣並帶來震盪

川習二會即將於本周登場，東海大學政治系主任邱師儀研判，美國總統川普這次應該還是會談到台灣。他認為，整體國際局勢不會因川普個人的發言立即出現重大改變，但川普過去在伊朗、烏克蘭等議題上的發言風格，仍然可能帶來震盪，因此台灣應做好風險控管。

洪申翰今出席APEC會議 陸方低調本報直擊可能會議地點

第八屆APEC人力資源開發部長會21日正在南京鍾山地區舉辦，這也是2026年APEC「中國年」框架下的一場重要部長級會議。其中，我勞動部長洪申翰預計21日參與APEC部長會議，22日返台。

川習二會在即 台學者：台灣議題難有重大宣示

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日將在華府舉行今年第二次「川習會」。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳今（21）日表示，台灣問題對北京而言仍是「核心中的核心」，但此次川習會在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」。

預計中共近日召開中央政治局會議 確定五中全會日程

據悉，中共中央政治局會議將於近日召開，以確定二十屆五中全會具體日期，聽取並討論擬提請五中全會審議的關於全面從嚴治黨文件稿等。

洪申翰赴南京出席APEC 張五岳：勿過度解讀為兩岸突破

勞動部長洪申翰20日晚間抵達南京，預計出席今（21）日亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為賴清德總統上任後首名赴陸的部長。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳今（21）日表示，此行「不意外，而且正常」，完全是按照APEC方式參與，外界不用過度解讀為兩岸關係出現重大突破。

展現對區域的關注 918這天紐西蘭2軍艦通過台灣海峽

環球時報20日引述來自中國軍方的消息稱，9月18日，紐西蘭海軍巡防艦「蒂馬納號」（Te Mana）與油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（Aotearoa）過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。路透21日發自威靈頓的報導稱，紐西蘭軍方周一證實旗下兩艘軍艦已通過台灣海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。