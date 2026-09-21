聽新聞
0:00 / 0:00
展現對區域的關注 918這天紐西蘭2軍艦通過台灣海峽
環球時報20日引述來自中國軍方的消息稱，9月18日，紐西蘭海軍巡防艦「蒂馬納號」（Te Mana）與油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（Aotearoa）過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。路透21日發自威靈頓的報導稱，紐西蘭軍方周一證實旗下兩艘軍艦已通過台灣海峽。
路透報導，紐西蘭軍方一名發言人表示，「蒂馬納號」與「奧特亞羅瓦號」於9月18日通過台灣海峽，這是兩艦為期三個月印太部署的一部分。
該發言人在聲明中補充稱：「紐西蘭國防軍在這一地區的部署，展現我們對該地區持續的關注與承諾。」
路透引述一名消息人士說法指出，「奧特亞羅瓦號」上一次於2025年11月通過台灣海峽時，曾遭中國軍方監控與尾隨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。