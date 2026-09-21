快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

川習二會 沈有忠：美中台情勢維持「三不變」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠擔任致詞嘉賓。記者張鈺琪／攝影
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠擔任致詞嘉賓。記者張鈺琪／攝影

美國總統川普與大陸國家主席習近平本周將再度會面。陸委會副主委沈有忠今（21）日於一場座談會表示，此次川習二會仍將以經貿議題作為談判主軸，關稅、稀土礦產及採購等議題可能有所進展，但美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭的本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不變。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，沈有忠擔任致詞嘉賓，另邀請譚耀南、張五岳、陳建甫、趙文志、邱師儀五位學者專家，針對川習再會可能涉及的科技、經貿、安全及台灣議題，以及美中台關係與亞太區域發展進行分析。

沈有忠會前接受媒體聯訪時表示，政府相關單位及外交部都密切與美方維持溝通。他研判此次川習二會「主要都還是會以經貿議題來作為談判的主軸」，地緣政治部分，俄烏戰爭、中東局勢甚至印太議題可能也都會提到。

不過，沈有忠指，目前掌握的情況可能跟「川習一會」差不多，在地緣政治或兩岸關係議題上，依舊可能是「各說各話」，也就是雙方各自表達立場。反而經貿議題可能出現一些突破。

他提到，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特20日已進行具體磋商，因此關稅、稀土礦產及採購等議題可能有一些進展，「但現在看起來，整個結構上來說應該不會有太大的變化」。

沈有忠隨後在致詞時進一步提出「三不變」。他表示，第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性改變；第三，從台灣角度來看，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

他說，美中雙方首重的議題依舊是經貿，包括AI高科技產業競爭、關稅及稀土管制等，中方對美採購部分，例如先前提到的黃豆、牛肉等，也可能在此次峰會繼續推進。何立峰與貝森特已就AI、關稅及關鍵礦產等議題舉行「會前會」，分析雙方在採購清單上可能有些許進展，但AI及關稅等領域仍將維持結構性的競爭。

至於台灣及印太議題，沈有忠稱，習近平將持續對川普施壓，也可能利用雙方會談機會，「對於川普個人進行一種認知戰」。他還說，習近平可能持續向美方指稱日本及台灣是印太地區破壞現狀的「麻煩製造者」，希望美國在印太議題上向大陸讓步。

沈有忠表示，從今年5月首次川習峰會後，包括美國國務卿魯比歐、財政部次長及眾議院議長等，都曾表達美國對台政策不會改變，陸委會評估這項趨勢仍會延續，政府也將持續就相關議題與美方深化合作。

他最後指，政府也持續關注川習會前後「疑美論、疑台論、棄台論」等訊息操作，研判中共可能利用此次峰會，在台灣散播悲觀及失敗主義論述，企圖分化台美關係、打擊台灣社會士氣，甚至不排除延伸至年底地方選舉。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，沈有忠會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

川習 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彭博：川習二會挑戰更大 專家預期最大成果可能只是雙方關係本身

川習二會台灣地位堪憂？ 學者：美中都想低調

美國之音引述分析：川習會5大看點 首求穩定而非突破

中國把持稀土…川習二會挑戰更大 世界經濟蒙陰影

相關新聞

洪申翰今出席APEC會議 陸方低調本報直擊可能會議地點

第八屆APEC人力資源開發部長會21日正在南京鍾山地區舉辦，這也是2026年APEC「中國年」框架下的一場重要部長級會議。其中，我勞動部長洪申翰預計21日參與APEC部長會議，22日返台。

展現對區域的關注 918這天紐西蘭2軍艦通過台灣海峽

環球時報20日引述來自中國軍方的消息稱，9月18日，紐西蘭海軍巡防艦「蒂馬納號」（Te Mana）與油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（Aotearoa）過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。路透21日發自威靈頓的報導稱，紐西蘭軍方周一證實旗下兩艘軍艦已通過台灣海峽。

川習二會 沈有忠：美中台情勢維持「三不變」

美國總統川普與大陸國家主席習近平本周將再度會面。陸委會副主委沈有忠今（21）日於一場座談會表示，此次川習二會仍將以經貿議題作為談判主軸，關稅、稀土礦產及採購等議題可能有所進展，但美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭的本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不變。

中美經貿磋商登場 陸官媒稱雙方就AI有關問題展開對話

新華社、央視新聞等中共官方宣傳口徑21日10時聯袂發布內容完全相同的新聞稿稱，當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾在美國紐約舉行經貿磋商。

自民黨奪下沖繩知事 北京的「琉球牌」還打得下去嗎？

9月13日，日本沖繩縣知事選舉落下帷幕，產生的結果堪稱日本現代政治與東亞地緣格局的一場震雷。由執政黨自民黨以及公明黨、日本維新會、國民民主黨等六個黨派共同推薦支持的42歲政壇新星、前那霸市副市長古謝玄太，以高達42萬3124票（約59%得票率）的壓倒性優勢，擊敗了已執政8年的現任知事玉城丹尼。自民黨陣營在當地時隔12年重新奪回沖繩縣政，為何這次選舉變天被視為影響東亞地緣政治的指標事件？ 這絕非普通的地方首長更替。作為日本反戰思潮最濃厚、美軍基地負擔最沉重的區域，沖繩的政治面貌在這一夜發生了根本性的劇變。這場勝利迅速震動了東京政壇、台北、北京乃至華盛頓，為台海安全與東亞地緣戰略畫下了一道深刻的分水嶺。

洪申翰抵南京APEC 港媒：非兩岸破冰

勞動部長洪申翰昨晚抵達南京，預計參加今日在南京舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議。他也是賴清德總統上任以來首名赴陸的部長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。