洪申翰今出席APEC會議 陸方低調本報直擊可能會議地點

‌第八屆APEC人力資源開發部長會‌21日正在南京鍾山地區舉辦，這也是2026年APEC「中國年」框架下的一場重要部長級會議。其中，我勞動部長洪申翰預計21日參與APEC部長會議，22日返台。

據悉，這次會議行程十分低調，台灣媒體未能取得進會場採訪資格，且大陸官方截至發稿前，也未透露具體會議地點，勞動部方面對於洪申翰行程也保密，面對多次詢問未做回應。

但據21日當日在南京市區觀察，估計會場地點落在鍾山風景區，包括東郊賓館、南京國際會議中心一帶備有維安，車輛與遊客一靠近就立即遭現場維安告誡離場。鍾山風景區平日9時自17時進行交通管控，禁止未報備客車通行，對於維安而言是極佳的場所。

洪申翰於20日晚間近20時地抵達南京祿口機場，隨即在機場內部通過特殊通道離場。洪申翰預計21日參與APEC部長會議，22日返台。而會議期間的交流成果，或待會議結束後返台有進一步說明。

外界關注這次洪申翰與會給兩岸帶來的效應。有民進黨人士認為，洪申翰此行標榜政府面對國際會議「開大門、走大路」，核心就是把台灣在人力資源領域的經驗和觀察帶到國際場域，與其他會員交流、合作。國民黨立委李彥秀認為洪申翰此行有「一石二鳥」的選舉考量，如遭打壓或穿小鞋，可立刻轉化為選舉的政治相罵本，以及反中抗中的籌碼；如順利與會，則可以向綠營支持者以及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係。

洪申翰行前強調，「我們是APEC的正式會員」，平等參與、對等尊嚴是一直以來參與APEC最核心的原則，會依照APEC的規定參與、不會自我設限，在會議上和亞太區域各會員國進行彼此互利的分享和交流，包含人力資源領域累積的經驗和專業等。

第八屆APEC人力資源開發部長會‌21日正在南京鍾山地區舉辦，市區可見到APEC服務車輛在車流中穿梭。記者黃雅慧／攝影

‌第八屆APEC人力資源開發部長會‌21日在南京鍾山地區舉辦。記者黃雅慧／攝影

第八屆APEC人力資源開發部長會‌21日在南京鍾山地區舉辦。南京國際會議大酒店也被視為可能分會場之一。記者黃雅慧／攝影