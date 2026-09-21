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中美經貿磋商登場 陸官媒稱雙方就AI有關問題展開對話

聯合報／ 大陸中心／即時報導
當地時間9月20日上午，大陸國務院副總理何立峰（圖右）與美國財政部長貝森特在紐約展開正式會談前握手合照。新華社
當地時間9月20日上午，大陸國務院副總理何立峰（圖右）與美國財政部長貝森特在紐約展開正式會談前握手合照。新華社

新華社、央視新聞等中共官方宣傳口徑21日10時聯袂發布內容完全相同的新聞稿稱，當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾在美國紐約舉行經貿磋商。

新聞稿稱，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能（AI）有關問題舉行對話。

據路透等外電報導，紐約當地時間周日與何立峰結束首輪會後貝森特告訴媒體稱，「我們剛剛與中方就貿易和AI進行了一次非常成功的接觸。」貝森特表示雙方同意繼續會談，但未透露更多細節。

就外界高度關注的AI議題，貝森特表示，美國已提議在兩國之間建立「通報機制」，並希望雙方「對共同目標和共同威脅形成共同願景」。

葛里爾則表示，此次會談將為美國總統川普與中國國家主席習近平本周四（24日）舉行的峰會奠定基礎。

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