港媒：中國國台辦副主任趙世通到福建掌管統戰工作

港媒報導，中共中央台辦副主任、國務院台辦副主任趙世通內定擔任福建省委常委、省委統戰部部長。

明報今天在報導中表示，「趙世通出身中共中央對外聯絡部，是罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。」

報導表示，中共第21次全國代表大會（21大）預計明年秋天召開，中國大陸多省在黨代會前夕展開高層人事調整，不少由中央部委空降，包括趙世通的調動。

據報導，福建省委統戰部部長林文斌已因年齡問題而卸任，轉任省政協副主席。

據介紹，趙世通55歲，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是著名的「日本通」，曾任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長，曾到河南省衛輝市掛職副市長，2023年6月任中聯部部長助理，2025年5月任國台辦副主任，晉升為副部級。

報導表示，福建是「領袖（習近平）工作17年之地」，也是「習思想」重要孕育地和實踐地，被視為「政治高地」；過去中央空降福建的李書磊、高翔、羅東川等，如今分別升任中宣部部長、中國社科院院長、青海省長。

報導認為，趙世通是少有空降地方的外事系統和國台辦高層官員，而福建與台灣一海之隔，與香港、澳門關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。