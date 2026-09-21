快訊

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

缺師現場／學期中離職潮來襲 北市10年備援師資也停辦

俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：中國國台辦副主任趙世通到福建掌管統戰工作

中央社／ 香港21日電

港媒報導，中共中央台辦副主任、國務院台辦副主任趙世通內定擔任福建省委常委、省委統戰部部長。

明報今天在報導中表示，「趙世通出身中共中央對外聯絡部，是罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。」

報導表示，中共第21次全國代表大會（21大）預計明年秋天召開，中國大陸多省在黨代會前夕展開高層人事調整，不少由中央部委空降，包括趙世通的調動。

據報導，福建省委統戰部部長林文斌已因年齡問題而卸任，轉任省政協副主席。

據介紹，趙世通55歲，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是著名的「日本通」，曾任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長，曾到河南省衛輝市掛職副市長，2023年6月任中聯部部長助理，2025年5月任國台辦副主任，晉升為副部級。

報導表示，福建是「領袖（習近平）工作17年之地」，也是「習思想」重要孕育地和實踐地，被視為「政治高地」；過去中央空降福建的李書磊、高翔、羅東川等，如今分別升任中宣部部長、中國社科院院長、青海省長。

報導認為，趙世通是少有空降地方的外事系統和國台辦高層官員，而福建與台灣一海之隔，與香港、澳門關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港第三人 董建華喪禮 陸國葬規格

70後女官張迎春任中共新疆黨委副書記

石泰峰、夏寶龍出席董建華告別式 以「國葬」規格覆旗

川習二會前 李成鋼獲正式任命為大陸貿易談判代表

相關新聞

自民黨奪下沖繩知事 北京的「琉球牌」還打得下去嗎？

9月13日，日本沖繩縣知事選舉落下帷幕，產生的結果堪稱日本現代政治與東亞地緣格局的一場震雷。由執政黨自民黨以及公明黨、日本維新會、國民民主黨等六個黨派共同推薦支持的42歲政壇新星、前那霸市副市長古謝玄太，以高達42萬3124票（約59%得票率）的壓倒性優勢，擊敗了已執政8年的現任知事玉城丹尼。自民黨陣營在當地時隔12年重新奪回沖繩縣政，為何這次選舉變天被視為影響東亞地緣政治的指標事件？ 這絕非普通的地方首長更替。作為日本反戰思潮最濃厚、美軍基地負擔最沉重的區域，沖繩的政治面貌在這一夜發生了根本性的劇變。這場勝利迅速震動了東京政壇、台北、北京乃至華盛頓，為台海安全與東亞地緣戰略畫下了一道深刻的分水嶺。

洪申翰抵南京APEC 港媒：非兩岸破冰

勞動部長洪申翰昨晚抵達南京，預計參加今日在南京舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議。他也是賴清德總統上任以來首名赴陸的部長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。