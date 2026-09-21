洪申翰抵南京APEC 港媒：非兩岸破冰

勞動部長洪申翰昨晚抵達南京，預計參加今日在南京舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議。他也是賴清德總統上任以來首名赴陸的部長。

洪申翰昨下午自桃園機場搭機前往南京，一身輕便向媒體打招呼，未接受採訪。據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開，等候的媒體未有機會訪問與捕捉到洪申翰現身畫面。

洪申翰此行時間點敏感，在他訪問南京幾天後，美國總統川普將在華府接待大陸國家主席習近平，美中台議題受到國際社會關注。

港媒南華早報分析，由於兩岸官方對話暫停，洪申翰此次出行具有相當意義。一方面他是賴政府首名赴中國大陸訪問的部長；另一方面，他是以ＡＰＥＣ正式會員身分參加部長會議，不是進行雙邊官方訪問。報導引述分析人士稱，不宜將洪申翰此行解讀為兩岸關係「破冰之旅」，也不代表台北與北京官方交流已恢復。十一月在深圳舉行的ＡＰＥＣ經濟領袖會議，台灣選派代表的人選，將會是更具意義的考驗。