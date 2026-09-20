聽新聞
0:00 / 0:00
川習二會前 李成鋼獲正式任命為大陸貿易談判代表
在中共五中全會前夕，北京任命一批新的部會首長，其中，德國漢堡大學法學碩士，曾任大陸駐世貿組織代表的李成鋼被正式任命為國際貿易代表。
據大陸人社部網站，任命余曉暉為工業和資訊化部副部長；任命潘文博為農業農村部副部長；任命李成鋼為國際貿易談判代表（正部長級）；凌激兼任中華人民共和國國際貿易談判副代表；任命蔡東為國家金融監督管理總局副局長；任命張擁軍為國家網路資訊辦公室副主任；任命張孝堂為國家煙草專賣局副局長；任命劉震為國家中醫藥管理局副局長。
免去徐青森的教育部副部長職務；免去胡衛列的司法部副部長職務；免去牛一兵的國家互聯網資訊辦公室副主任職務；免去廖志偉的長江水利委員會主任職。
事實上，據魯網，早在今年4月16日，大陸國務院已經任李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，免去王受文的商務部國際貿易談判代表、副部長職務。
公開資料顯示，李成鋼，男，漢族，1967年2月出生，安徽太湖人，1989年8月參加工作，1988年12月加入中國共產黨。北京大學法律係法學專業本科畢業，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。
李成鋼曾任外經貿部條約法律司綜合處、反傾銷調查處副處長、反傾銷調查處處長，外經貿部、商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長，商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長，商務部條約法司司長（2013年貿易局副局長、條約法司副司長，商務部條約法司司長。
2016年，李成鋼任大陸商務部部長助理、黨組成員；2021年任大陸常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織副代表。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。