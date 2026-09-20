川習二會前 李成鋼獲正式任命為大陸貿易談判代表

美國總統川普將於9月24日在白宮會晤中國國家主席習近平。美媒分析，此次川習會有五大看點，首要目標可能是「穩定」，而不是突破，因美中之間的結構性競爭並沒有根本改變。北京希望把高規格訪問本身塑造成成功，而華盛頓則更關注中國是否落實已經作出的承諾。在缺乏重大突破可能性情況下，峰會仍可能推遲或防止導致衝突的行動。而經貿休戰是否延續以及台灣、晶片等議題是否會引發新一輪緊張，也引發關注。

2026-09-20 14:30