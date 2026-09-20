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石泰峰、夏寶龍出席董建華告別式 以「國葬」規格覆旗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港首任特首董建華告別式20日上午舉行，這是香港第三次採大陸「國葬」規格的喪禮。美聯社
香港首任特首董建華告別式20日上午舉行，這是香港第三次採大陸「國葬」規格的喪禮。美聯社

香港首任特首董建華喪禮20日舉行，這是香港第三次使用大陸「國葬」規格，上午在香港殯儀館舉行公祭大殮，隨後出殯。大陸政協第一副主席、中共中組部部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍，以及香港特首李家超等人到場。

據網媒「香港01」 、《明報》等報導，董建華喪禮周日在北角香港殯儀館福海堂舉行，上午9時舉行公祭大殮、11時辭靈，隨後出殯。據報導，董建華的靈柩覆蓋大陸五星旗，由李家超等人扶靈。

董建華曾任大陸全國政協副主席是「副國家」級領導人，喪禮將採用「國葬」規格，這也是香港第三次舉行「國葬」，與之前兩位全國政協副主席—2000年逝世的安子介及2006年逝世的霍英東一樣，都採用「國葬」規格，靈柩蓋上中共五星紅旗。

周日上午，多位本屆港府官員到場，還包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。石泰峰、夏寶龍也於上午近9時到場。

19日在香港殯儀館設靈期間，多位香港政商界代表都出席，包括李家超、中聯辦主任周霽、前香港特首林鄭月娥、終審法院前首席法官李國能等。殯儀館內外擺放多個花圈，部分更擺放至毗鄰的籃球場，現場有多名警員駐守。

董建華的喪禮採「國葬」規格，治喪委員會委員多達82人，由石泰峰擔任治喪委員會主任。副主任包括夏寶龍、李家超、全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰。

董建華9月8日晚上10時許在親人陪伴下在醫院辭世。消息傳出後，大陸中央政府、香港特區政府和香港建制派紛紛發表聲明表示哀悼，並高度評價其在香港近八年的施政作為。

大陸政協主席、中共中組部部長石泰峰20日專程赴港參加董建華的<a href='/search/tagging/2/告別式' rel='告別式' data-rel='/2/136548' class='tag'><strong>告別式</strong></a>。美聯社
大陸政協主席、中共中組部部長石泰峰20日專程赴港參加董建華的告別式。美聯社

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