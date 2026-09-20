快訊

川普為何突封殺CNN等3媒體？美媒：一周內3度被打臉 拿媒體當出氣包

亞運軟網／連三點苦戰至決勝局 我國女團險勝南韓下午拚首金

亞運／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

川習會聚焦關稅AI稀土 川普稱將達成不同協議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年度的川習二會預計24日登場，圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在韓國釜山會晤前握手合照。美聯社
今年度的川習二會預計24日登場，圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在韓國釜山會晤前握手合照。美聯社

大陸國家主席習近平將於當地周三抵達美國，周四與美國總統川普舉行閉門會談，晚上出席國宴；周五與川普茶敘，同日啟程離開。這是繼5月北京峰會後，中美元首今年第二度會面。雙方將討論台灣、稀土和人工智慧等議題。

川普前日向媒體表示跟習近平關係很好，雙方將達成許多不同協議。有學者分析稱，預計雙方將探討關稅、稀土、人工智慧、台灣等議題，整體成果預計有限，但相信中美兩國能夠保持穩定關係，並延續到未來幾年。

彭博社昨日引述白宮發布的行程報導，習近平與夫人彭麗媛將於23日抵達位於華盛頓特區外的安德魯聯合基地，川普將罕有地親自到機場迎接，並為習近平舉行歡迎儀式。這也是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

訪問的重頭戲於周四（24日）展開。川普當天將在白宮迎接習近平與彭麗媛，隨後川普與習近平到玫瑰園出席閱兵儀式，再進行中美元首閉門會晤。中美元首舉行會談時，彭麗媛將與川普夫人梅蘭妮亞出席在華盛頓舉行的另一場活動，但白宮未有透露活動細節。

周四傍晚，川普將於白宮東廳為習近平和彭麗媛設國宴，屆時中美元首都將發表演說。綜合外媒報導，美國多名科技、金融巨頭將出席國宴，包括特斯拉創始人馬斯克、輝達執行長黃仁勳、Open AI創辦人奧特曼以及亞馬遜、摩根大通、花旗、戴爾、高通高層等。

中方賓客可能包括比亞迪董事長王傳福、小米創辦人雷軍、寧德時代董事長曾毓群、中際旭創CEO劉聖，以及國軒高科、海信、萬向、中糧、中銀高層等。

25日，川普伉儷將在白宮與習近平伉儷茶敘，之後參觀美國國家檔案館。參觀結束後，習近平伉儷將前往安德魯聯合基地，啟程返回中國大陸。

川普前日向媒體表示，習近平到訪雙方將達成許多不同協議，強調中美領導人將舉行一次「非常好的會晤」。川普也重申，中美關係進展良好，「習主席和我關係很好」。

川習會 稀土 川普 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平赴美兩天行程曝光！川習夫婦將上演「外交雙人約會」

川普：習近平下週訪美 雙方將達成許多不同協議

習近平周三訪美 川普重申兩國關係良好：將達成許多協議

川習夫婦將上演「外交雙人約會」

相關新聞

川習會聚焦關稅AI稀土 川普稱將達成不同協議

大陸國家主席習近平將於當地周三抵達美國，周四與美國總統川普舉行閉門會談，晚上出席國宴；周五與川普茶敘，同日啟程離開。這是繼5月北京峰會後，中美元首今年第二度會面。雙方將討論台灣、稀土和人工智慧等議題。

何立峰與貝森特今紐約會晤 預計將討論AI安全和經貿

大陸國家主席習近平預計24日與美國總統川普會面前，美國財長貝森特20日將在紐約摩根大通（JPMorgan Chase）總部與大陸國務院副總理何立峰會談，討論人工智慧（AI）安全、貿易及其他經濟議題。

習近平日前缺席金磚國家峰會晚宴 健康狀況受矚目

華爾街日報報導，中國國家主席習近平9月出席新德里金磚國家峰會時，臨時缺席領袖晚宴，由外交部長王毅代為出席。知情人士指稱，他當時的確身體不適。

京台論壇北京開幕 探索兩岸科技合作

第廿九屆京台科技論壇開幕式昨天上午在北京亦莊舉行，大陸國台辦副主任彭慶恩致詞表示，歡迎台胞主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑。大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

大陸打造新艦 「恐是無人潛艇母艦」

美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）近日發布報告指出，中國可能正建造全球第一艘無人潛艇母艦。這艘母艦可能使中國能將無人水下載具（ＵＵＶ）部署到距離本土更遠地方，或作為海軍特遣部隊一環來部署無人水下載具。

國父「南方大港」成真 從3400億運河看大陸水運戰略

國父孫中山100年前在「建國方略實業計畫」裡的南方大港（二等港）9月16日實現了！廣西欽州港因平陸運河貫通，欽州港成為真正有效益的南方大港，今後大陸廣西、貴州、雲南、四川等大西南的交通運輸格局將徹底改變。 孫中山先生在實業計畫中，提出將廣西欽州港建設為二等港（南方第二大港）構想。因欽州靠近大陸內陸腹地，適合做為西南貨物直接輸出入的二等港地，但多年來欽州有港、無內河效益不彰，大陸花了4年打通平陸運河，靠著這條134公里的人工運河連通西江、邕江，西江水系的貨物從此可走平陸運河直抵欽州港，省掉數百公里的繞路，欽州港成了西南貨物的出海口樞紐，孫中山的百年欽州港／南方大港正逐步實現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。