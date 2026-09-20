70後女官張迎春任中共新疆黨委副書記

國父孫中山100年前在「建國方略實業計畫」裡的南方大港（二等港）9月16日實現了！廣西欽州港因平陸運河貫通，欽州港成為真正有效益的南方大港，今後大陸廣西、貴州、雲南、四川等大西南的交通運輸格局將徹底改變。 孫中山先生在實業計畫中，提出將廣西欽州港建設為二等港（南方第二大港）構想。因欽州靠近大陸內陸腹地，適合做為西南貨物直接輸出入的二等港地，但多年來欽州有港、無內河效益不彰，大陸花了4年打通平陸運河，靠著這條134公里的人工運河連通西江、邕江，西江水系的貨物從此可走平陸運河直抵欽州港，省掉數百公里的繞路，欽州港成了西南貨物的出海口樞紐，孫中山的百年欽州港／南方大港正逐步實現。

2026-09-20 11:00