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何立峰與貝森特今紐約會晤 預計將討論AI安全和經貿

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院副總理何立峰（圖右）預計台北時間20日晚間10時30分與美國財長貝森特20日在紐約舉行會談。圖為2026年5月13日兩人在韓國首爾會談前合照。新華社
大陸國務院副總理何立峰（圖右）預計台北時間20日晚間10時30分與美國財長貝森特20日在紐約舉行會談。圖為2026年5月13日兩人在韓國首爾會談前合照。新華社

大陸國家主席習近平預計24日與美國總統川普會面前，美國財長貝森特20日將在紐約摩根大通（JPMorgan Chase）總部與大陸國務院副總理何立峰會談，討論人工智慧（AI）安全、貿易及其他經濟議題。

路透報導，一名熟悉安排的人士表示，會談定於美東時間周日上午10時30分（台北時間20日晚間10時30分）舉行。而摩根大通並未參與此次會晤，聯合國大會下周召開期間曼哈頓安保趨嚴，同意提供總部大樓作為會晤地點。

大陸商務部昨日（19日）在官網公告，經中美雙方商定，國務院副總理何立峰將於19日至23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美國財長貝森特此前表示，周末將與何立峰會面，為川習會做準備。路透消息稱，會晤將在紐約舉行，雙方將討論AI、貿易、稀土及其他經濟議題，美國貿易代表格里爾也將參與。報導指，此次會議預計將探討兩國元首可能達成共識的領域。技術或工作層面的會議或會持續到21日，且議程將保持靈活，以便就一系列相關問題進行實質討論。

此外，中美經貿代表將討論的其他關鍵議題包括，11月10日即將到期的關稅休戰期是否有可能延長，及中國生產的稀土和關鍵礦物的流通管制會否減少等。

大陸商務部發言人19日表示，此次雙邊經貿磋商雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

何立峰 貝森特 紐約 經貿

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