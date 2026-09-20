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大陸打造新艦 「恐是無人潛艇母艦」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）近日發布報告指出，中國可能正建造全球第一艘無人潛艇母艦。這艘母艦可能使中國能將無人水下載具（ＵＵＶ）部署到距離本土更遠地方，或作為海軍特遣部隊一環來部署無人水下載具。

ＣＳＩＳ在十八日發布周報，引述空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長二○五公尺的新型船艦。美國海軍分析人士評估，這艘船將成為全球第一艘無人潛艇母艦。

該艦外觀類似兩棲登陸艦，設有可在水下開啟的塢艙。船上有十二支「自升式」機械臂，可將潛艇從內建機庫升降至水中。

美國潛艇專家評估，該母艦空間足以搭載最多四艘中國「超特大型無人水下載具」。這類三十五至四十五公尺長的ＵＵＶ，是目前全球已知唯一全尺寸無人潛艇。該艦也可能搭載更多較小型的無人水下載具。

中國目前已擁有可搭載及部署較小型無人水下載具、用於水下測量等用途的研究船。這艘新船可能是解放軍「無人載具母艦」概念的最新實踐。解放軍目前已運用○七六型兩棲攻擊艦，兼具兩棲突擊艦與空中無人機航母功能，以及「九天」重型無人機蜂群母機，後者設計用於在空中釋放大量小型無人機。

分析指出，在台海衝突情境下，中國可能會利用無人水下載具進行水下偵察、布設水雷，以及攻擊潛艦和水面艦艇等敵方目標。

情報 美國海軍 無人載具

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