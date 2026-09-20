習近平日前缺席金磚國家峰會晚宴 健康狀況受矚目

華爾街日報報導，中國國家主席習近平9月出席新德里金磚國家峰會時，臨時缺席領袖晚宴，由外交部長王毅代為出席。知情人士指稱，他當時的確身體不適。

此事又引發外界對習近平健康狀況和接班問題的關注。北京至今仍未官宣他未來一周的訪美行程，若如期訪美且看來精神奕奕，相關揣測就將降溫。

尚無證據顯示習近平罹患重病，與支持上周網路傳聞他中風或昏倒等說法。但此事加深外界相關疑問。印度外交部駁斥相關說法為「假消息」。印度新聞信託社（PTI）引述知情人士報導，習近平當時回飯店休息，且搭機返陸前，無需他人攙扶就能走上頗高的登機梯。

過去兩年習近平身體狀況多次引發外界關注。例如8月出席吉爾吉斯比許凱克上海合作組織峰會時，他被拍到緊握妻子彭麗媛的手，緩慢且僵硬地走下登機梯。中國官媒央視雖播出他在機艙門口揮手與走紅地毯的畫面，卻未播出下機過程。

美國克雷蒙特麥肯納學院教授裴敏欣提到，中共體制問題在於，沒有一套既定且可信的接班程序；一旦最高領袖身心衰弱，這套體制難以承受危機。

美國中情局（CIA）前分析師韋德寧形容，習近平抽菸多年、體重過重又不愛運動。韋德寧聲稱，中國前外長秦剛對他說，習近平「愛喝酒」，習、秦過去同機出訪時一起喝茅台酒，兩人甚至「會喝到酩酊大醉」。秦剛2023年7月「神隱」一個月後被免職。