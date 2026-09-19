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劍指北京？川普簽署俄伊制裁法案 陸商務部：密切關注美方後續舉措

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對美方將「2026年葛蘭姆制裁俄羅斯和伊朗法案」簽署成法，大陸商務部19日表示，將繼續密切關注美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。美聯社
針對美方將「2026年葛蘭姆制裁俄羅斯和伊朗法案」簽署成法，大陸商務部19日表示，將繼續密切關注美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。美聯社

川習二會前夕，美國總統川普將一項俄羅斯、伊朗制裁法案簽署成法，美方能對繼續大量購買俄羅斯石油和天然氣的國家輸美商品加徵高額關稅，被視為劍指北京。大陸商務部19日表示，將繼續密切關注美方後續舉措，「並保留採取一切必要措施的權利」，希望美中保持經貿關係穩定。

大陸商務部19日晚間在官網以不具名發言人名義發布答記者問，針對美方將「2026年葛蘭姆制裁俄羅斯和伊朗法案」簽署成法做出回應。該發言人表示，中方注意到有關情況，並一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁，反對以涉及第三方為由，對他國採取所謂次級制裁措施。

該發言人稱，大陸歷來在平等互利的基礎上同世界各國開展正常的經貿合作，有關合作既不針對第三方，也不受第三方的干擾和脅迫。

大陸商務部發言人強調，中方將繼續密切關注美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利，堅定維護中國國家主權和發展利益以及企業的合法正當權益。希望美方與中方相向而行，通過對話和磋商保持經貿關係穩定，為維護世界貿易秩序和全球產供鏈安全穩定多做貢獻。

白宮18日表示，川普已將「2026年葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案」簽署成為法律。該法全面強化對俄制裁，延長對伊有關制裁，並明確可對進口俄羅斯石油或天然氣的第三國加徵最高100%所謂「次級關稅」。

中國大陸和印度目前被普遍視為這一規定最直接的潛在對象。相關數據顯示，大陸今年8月仍是俄羅斯化石燃料最大的海外買家，占俄羅斯前五大買家能源出口收入的51%。

川習 北京

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