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黨媒批判助力 黃之鋒紀錄片衝上Netflix香港榜首

中央社／ 台北19日電

中共在港媒體文匯報14日點名批判Netflix紀錄片「黃之鋒：熱血青年vs.超級強權」，稱影片「美化黃之鋒罪行」、挑戰國安底線。9月17日，這部發行了近10年的「黃之鋒」反而衝上Netflix香港電影排行榜第一名。

綜合港媒及社群媒體X「李老師不是你老師」消息，文匯報9月14日刊文，指控影片「美化黃之鋒罪行」，批評Netflix挑戰國安底線。香港立法會議員鄧家彪要求港府促影片下架，並提出申請禁制令、要求本地電訊商配合。

香港保安局同日回覆傳媒查詢，表示特區政府正採取相關行動，強調在港播放的影片須符合「香港國安法」及「維護國家安全條例」，發現涉嫌違法行為會依法處理。

香港特區政府重申香港是法治社會，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，呼籲市民慎思明辨，並與任何危害國家安全的行為和活動劃清界線。

香港立法會議員郭芙蓉認為，社會各界對黃之鋒及其相關違法行為早已有明確且客觀的定性，任何將非法集會、破壞社會秩序，甚至勾結外部勢力危害國家安全的違法行為，包裝或美化為所謂「英雄事蹟」的作品，完全違背客觀事實。

她指出，該影片登上相關影視平台，反映別有用心者並未放棄利用媒體、文化及影視等媒介進行「軟對抗」。

該片於2017年上架，片長78分鐘，記錄黃之鋒與學民思潮參與反國民教育及占領運動的經過，羅冠聰、周庭亦有亮相。Netflix 香港網站目前仍展示影片介紹及近2分鐘預告，並且標為第一名。這套推出9年的紀錄片，如今在下架爭議中登上香港收視榜首。

正就顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指串謀請求外國制裁中國及香港特區，本月初在高等法院承認一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，正等候法庭判刑。

一套2017年已在Netflix上架的舊紀錄片，黨媒突然跟進，以及政府一句「正採取相關跟進行動」之後，3日內衝上Netflix香港電影排行榜第一位。串流排名網站FlixPatrol顯示，黃之鋒同名紀錄片9月16日已排第3，9月17日再升上榜首。

黃之鋒 香港 Netflix

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