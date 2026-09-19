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中菲船隻擦碰各執一詞 美加歐表關切、中方反控菲「蓄意挑釁」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓指控大陸海警「21585」艦橫切菲律賓船隻，導致菲船欄杆毀損（圖）。圖從菲船角度所攝。法新社
菲律賓指控大陸海警「21585」艦橫切菲律賓船隻，導致菲船欄杆毀損（圖）。圖從菲船角度所攝。法新社

中國大陸與菲律賓南海再度發生撞船衝突，雙方對事故責任各執一詞。事件19日持續發酵，菲律賓國家海事委員會批評中國海警行動「非法、脅迫、侵略性且危險」，美國、加拿大及歐盟也相繼譴責或表達關切。中國官媒則引述軍事評論員反駁，指菲船並非操作不當，而是「蓄意挑釁」，意在配合菲律賓政府的政治及外交意圖。

大陸海警局新聞發言人姜略昨表示，大陸海警三洲澳艇「依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動」，菲3015號船「無視中方多次嚴正警告，故意調整航向」，突然加速斜插向大陸海警艇船艏，導致發生擦碰；菲方說法，一艘大陸海警船「蓄意撞向」一艘在南沙群島海域向菲漁民運送燃料的政府漁業船，導致船隻右舷受損，但未造成人員受傷。

這起事件今天持續發酵，據菲律賓通訊社報導，菲律賓國家海事委員會（NMC）聲明，中國海警船「非法、脅迫、侵略性且危險的行動，使船隻上的民用船員在執行正當的生計支援任務時，承受了不必要的風險。

美國、加拿大和歐盟對中國海警（CCG）最新行動也表達關切。加拿大駐馬尼拉大使館表示，這些危險操作危及區域和平與穩定；美國駐菲律賓大使Lee Lipton表示，美國政府強烈譴責這項行為；歐盟駐馬尼拉代表團也表達類似立場，對這起事件表示高度關切。

央視則引述軍事評論員張軍社分析，三洲澳艇側重機動執法、配備高壓水炮，執法能力強；而3015號船是菲律賓漁業與水產資源局的公務船，名義上是漁業公務船，真實目的已不言自明，重申這完全不是操作不當，而是蓄意挑釁。它就是想挑起事端，配合菲律賓政府的政治和外交意圖。

張軍社並稱，中國海警嚴格遵循國際法和中國國內法，對非法闖入的菲船隻喊話、警告、航路管制等，堅決反制菲律賓的侵權挑釁行為。

中方 菲律賓 南海

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