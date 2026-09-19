央視「玉淵譚天」反擊 指用Anthropic等於把數據交給美國

Anthropic與中國的摩擦近來升溫，Anthropic執行長阿莫戴近日主張控制前沿AI模型能力的發展速度，並敦促美國強化對中國的先進晶片出口管制、打擊中國AI實驗室利用Claude進行模型「蒸餾」。環球時報、央視旗下「玉淵譚天」近期則接連反擊，並指「用Anthropic等於把數據交給美國」。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）近日發表文章，提出控制前沿人工智慧模型能力的發展速度，以便為應對日益加劇的安全風險爭取更多時間。他還敦促美國加強對中國的晶片出口管制，並打擊中國人工智慧實驗室的模型「蒸餾」技術。

此外，Anthropic發布的最新威脅情報報告，指控包括月之暗面、阿里巴巴等7家中國AI實驗室，透過大量假帳號違規使用Claude進行模型蒸餾。月之暗面更被指將近30萬筆客戶請求轉交Claude處理，一筆疑似涉及中國人民解放軍的監控資料也因此流向美國企業。後被大陸外交部駁斥，稱報告是抹黑中國。

大陸官媒「環球時報」14日發表評論稱，阿莫戴的真正目的，是試圖利用技術壁壘和監管壟斷遏制中國人工智慧發展，維護美國在尖端技術領域的壟斷霸權，並將中國排除在全球人工智能治理體系之外。

玉淵譚天今天更進一步擴大定調「用Anthropic等於把數據交給美國」。文中稱，分析每次隱私政策修改的內容和時機，可以發現Anthropic成為「情報中心」。

該文寫道，Anthropic隱私政策顯示，用戶數據只要到美國，就不再受用戶所在國家的標準保護；此外，Anthropic可獲取的用戶數據來源就從3個增至6個，Anthropic還同步修改條例，即使用戶拒絕提供數據，也可能被Anthropic以安全為由打上標記，用進大模型訓練。

文中提出，Anthropic此前發布報告，稱發現中國企業參與所謂「蒸餾」活動，並與相關情報機構共享技術指標，此後持續補充提供相關情報，在6月向美國參議院提交一封信，分析2880萬次用戶對話數據及2.5萬個用戶帳號，掌握中國企業參與所謂「蒸餾」活動的新情報。

此外，2026年7月，Anthropic官網發布的職缺中提到，優先考慮流利掌握普通話或俄語等語言，具備在政府或軍事環境下進行情報分析的經驗，並持有美國最高機密安全許可，分別負責調查用戶交互數據中是否有外國政府支持的輿論操縱或模型蒸餾。

文章最後總結，Anthropic收集全世界數據、定義威脅，招募「自己人」分析數據，然後把公司安全標準變成美國標準，是想放慢別人追趕的速度；想加速的是自己對數據收集、情報挖掘，以及對規則和安全的定義。