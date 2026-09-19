陸打造新型船艦 美智庫分析：或將成全球第一艘無人潛艇母艦

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布報告指出，中國可能正在建造全球第一艘無人潛艇母艦。 這艘母艦可能使中國能夠將無人水下載具（UUV）部署到距離本土更遠的地方，或作為海軍特遣部隊的一環來部署無人水下載具。

CSIS在18日發布周報，引述空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205公尺的新型船艦。美國海軍分析人士評估，這艘船將成為全球第一艘無人潛艇母艦。

該艦外觀類似兩棲登陸艦，設有可在水下開啟的塢艙。船上有12支「自升式」機械臂，可將潛艇從內建機庫升降至水中。

美國潛艇專家H.I. Sutton評估，該母艦空間足以搭載最多4艘中國「超特大型無人水下載具」（XXLUUV）。這類35至45公尺長的UUV，是目前全球已知唯一全尺寸無人潛艇。該艦也可能搭載更多較小型的無人水下載具。

中國目前已擁有可搭載及部署較小型無人水下載具、用於水下測量等用途的研究船。這艘新船可能是解放軍「無人載具母艦」概念的最新實踐。解放軍目前已運用076型兩棲攻擊艦，兼具兩棲突擊艦與空中無人機航母功能，以及「九天」重型無人機蜂群母機，後者設計用於在空中釋放大量小型無人機。

分析指出，在台海衝突情境下，中國可能會利用無人水下載具進行水下偵察、布設水雷，以及攻擊潛艦和水面艦艇等敵方目標。利用水面艦艇搭載無人水下載具，而非直接從港口發射，可擴大無人水下載具的作戰航程，進而可能讓中國得以威脅美國領土，或在關鍵海上咽喉要道附近執行反潛作戰。

根據製造商資料，中國的超特大型無人水下載具可獨立運作數月，航程最遠達4,000海里。由母艦部署超特大型無人水下載具，可讓中國在衝突爆發前預先部署這些載具。

然而，母艦將會犧牲無人水下載具的隱蔽性來換取航程，母艦很容易被發現並被辨識為解放軍軍艦。水下潛航載具一旦在水下發射，就難以被偵測和摧毀。摧毀母艦也能干擾無人水下載具的行動：若母艦被毀，要麼連帶摧毀艦內的無人水下載具，要麼使已經發射的無人水下載具失去在任務間隙回港維護的能力。