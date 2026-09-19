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陸打造新型船艦 美智庫分析：或將成全球第一艘無人潛艇母艦

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
一艘在中國造船廠被發現的新型艦艇很可能是世界上第一艘用於部署無人潛航器的母艦。圖為軍事媒體Naval News繪製的想像圖。 取自Naval News
一艘在中國造船廠被發現的新型艦艇很可能是世界上第一艘用於部署無人潛航器的母艦。圖為軍事媒體Naval News繪製的想像圖。 取自Naval News

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布報告指出，中國可能正在建造全球第一艘無人潛艇母艦。 這艘母艦可能使中國能夠將無人水下載具（UUV）部署到距離本土更遠的地方，或作為海軍特遣部隊的一環來部署無人水下載具。

CSIS在18日發布周報，引述空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205公尺的新型船艦。美國海軍分析人士評估，這艘船將成為全球第一艘無人潛艇母艦。

該艦外觀類似兩棲登陸艦，設有可在水下開啟的塢艙。船上有12支「自升式」機械臂，可將潛艇從內建機庫升降至水中。

美國潛艇專家H.I. Sutton評估，該母艦空間足以搭載最多4艘中國「超特大型無人水下載具」（XXLUUV）。這類35至45公尺長的UUV，是目前全球已知唯一全尺寸無人潛艇。該艦也可能搭載更多較小型的無人水下載具。

中國目前已擁有可搭載及部署較小型無人水下載具、用於水下測量等用途的研究船。這艘新船可能是解放軍「無人載具母艦」概念的最新實踐。解放軍目前已運用076型兩棲攻擊艦，兼具兩棲突擊艦與空中無人機航母功能，以及「九天」重型無人機蜂群母機，後者設計用於在空中釋放大量小型無人機。

分析指出，在台海衝突情境下，中國可能會利用無人水下載具進行水下偵察、布設水雷，以及攻擊潛艦和水面艦艇等敵方目標。利用水面艦艇搭載無人水下載具，而非直接從港口發射，可擴大無人水下載具的作戰航程，進而可能讓中國得以威脅美國領土，或在關鍵海上咽喉要道附近執行反潛作戰。

根據製造商資料，中國的超特大型無人水下載具可獨立運作數月，航程最遠達4,000海里。由母艦部署超特大型無人水下載具，可讓中國在衝突爆發前預先部署這些載具。

然而，母艦將會犧牲無人水下載具的隱蔽性來換取航程，母艦很容易被發現並被辨識為解放軍軍艦。水下潛航載具一旦在水下發射，就難以被偵測和摧毀。摧毀母艦也能干擾無人水下載具的行動：若母艦被毀，要麼連帶摧毀艦內的無人水下載具，要麼使已經發射的無人水下載具失去在任務間隙回港維護的能力。

空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像顯示，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205公尺的新型船艦。圖／取自X
空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像顯示，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205公尺的新型船艦。圖／取自X

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