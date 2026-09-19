美中AI安全對話　台商：需談安全監管界線

第29屆京台科技論壇今天在北京亦莊舉行。對於美中可能舉行AI安全對話，中國大陸全國台企聯會長李政宏受訪表示，以安全為由進行限制，可能會阻礙AI發展，但雙方仍需坐下來討論AI發展方向，以及安全監管的界線。

李政宏今天在論壇期間接受媒體聯訪時表示，今年是AI爆發的元年，以安全為由進行限制，可能會阻礙AI未來發展，但雙方仍應坐下來好好討論AI應該朝什麼方向發展、安全監管的界線，以及有哪些可以共同協作的領域，這才有助於人類文明整體向前進步。

在兩岸科技合作方面，李政宏表示，中國大陸擁有非常豐富的應用場景與龐大市場，台灣則在關鍵零組件等領域具有強大的製造優勢。如果兩岸企業能夠優勢互補、深化合作，將有助於兩岸產業發展。

兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘則表示，台灣近10年來的主要產業發展集中在半導體相關產業，但產業過度集中於單一領域，對台灣長期發展並非好事，因此台灣產業應朝多元化、多角化發展，改善整體產業結構。

尹啟銘表示，台灣目前也積極發展AI、無人機及機器人產業，而中國大陸在這些領域已累積相當不錯的研發成果。如果兩岸能夠在相關領域展開合作，對雙方產業發展都會有所助益。