京台科技論壇開幕 國台辦：共同探索兩岸科技產業創新發展

第29屆京台科技論壇開幕式19日上午在北京亦庄舉行，大陸國台辦副主任彭慶恩致詞表示，歡迎台胞主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑。大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

由兩岸企業家峰會與全國台企聯支持、大陸國台辦和北京市政府主辦的京台科技論壇，19日上午在北京開幕。活動以「科技引領產業融合 數智賦能健康未來」為主題，超過700人與會。大陸方面包括彭慶恩、北京市長殷勇、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等，台灣方面則有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、全國台企聯會長李政宏等出席。

彭慶恩致詞指出，在科技創新和機制創新雙輪驅動下，大陸創新驅動發展的「底層支撐」更加堅實，創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，創新活力持續激發，產業高質量發展動能持續積蓄，為新產業、新業態、新技術、新產品的迭代升級和規模化提供了優質土壤。

彭慶恩表示，「十五五規畫」將為台胞台企在大陸發展開闢廣闊空間，大陸願意與台胞分享發展機遇與成果，開創兩岸經濟合作新局面。歡迎廣大台胞把握中國式現代化歷史機遇，積極融入創新體系建設，主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑。

彭慶恩承諾，大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，全心全意增進兩岸同胞福祉，堅定不移深化兩岸融合發展，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

「以合作代替對立，以融合共創未來，才是兩岸關係的正道。」彭慶恩再度喊話台胞堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，共同壯大中華民族經濟，推進兩岸關係和平發展和「祖國統一」。

殷勇指出，京台科技論壇29年來已促成京台兩地企業合作300多項，在京累計註冊台資企業超4200家，投資總額超過650億元人民幣，一批科創型台企、創新型台青團隊扎根北京，深度參與北京科技創新和產業升級，成為推動北京創新發展的重要力量。

殷勇承諾，面向未來，北京市將持續深化京台交流合作，為台企台胞在京發展創造更好的條件。他指出，北京將進一步深化科技合作，深入實施「兩岸科技創新中心建設三年行動」，在醫藥健康等領域促成更多的項目落地。並進一步促進青年交流，用好兩岸青年峰會等平台，支持台灣學子在京就業創業，以及落實對台「10項措施」。

郭金龍表示，大陸經濟是一片大海，「經得起風浪」，增長有潛力、改革有活力、政策有空間，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。兩岸產業在很多方面各有優勢，又引領世界，擴大產業交流交往交融，可謂正當其時，大有可為。

第29屆京台科技論壇開幕式19日上午在北京亦庄舉行，北京市長殷勇致詞。記者陳宥菘／攝影