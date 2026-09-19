快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

華源回鍋任上海副市長 填補朱忠明空缺還是為了雙城論壇？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
華源回鍋出任上海副市長，是否可能今年由他再度率團來台出席雙城論壇？圖為2024年雙城論壇在台北舉行時，台北市長蔣萬安（右）與華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。 （本報系資料照）
華源回鍋出任上海副市長，是否可能今年由他再度率團來台出席雙城論壇？圖為2024年雙城論壇在台北舉行時，台北市長蔣萬安（右）與華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。 （本報系資料照）

據新華社昨晚報導，上海市十六屆人大常委會第34次會議18日審議並表決通過有關人事任免事項：其中，決定任命華源為上海市副市長。華源曾在2023年1月當選出任上海市副市長，但2025年又轉任上海市委常委兼任市委秘書長，昨18日再被任命為上海副市長。

就在9月4日，上海市第十六屆人大常委會在其第33次會議決定，朱忠明任上海市副市長、代理市長。同時決定接受龔正辭去上海市市長職務的請求。由於朱忠明可望很快真除上海市長，華源在朱忠明代理市長僅僅兩個禮拜後又被安排調回副市長職務，是否是為填補朱忠明即將留下的副市長空缺而回鍋，目前難以判斷。

上海市目前除了朱忠明以副市長身分代理市長外，原還有陳杰、張小宏、盧山、張亞宏、賀青及王華杰 等六位副市長，華源回鍋後，若不算代市長朱忠明的那一席副市長，上海市將有七位副市長。

華源於2023年1月首次當選上海市副市長，2024年2月任上海市委常委，仍兼副市長，後來並擔任上海虹橋國際中央商務區管理委員會主任。 2025年4月，華源轉任上海市委常委、市委秘書長。這次再次調動為副市長。

華源是在台灣較為人熟知的上海副市長，原因是2024年的上海台北城市論壇輪由台北主辦時，華源就以副市長的身分於當年12月率團到台北出席論壇。論壇期間並宣佈上海將恢復陸客團赴台旅遊。當時華源在論壇致詞時表示，希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看，並隨即宣布，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市」。他表示，我們堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多更好的惠及兩市的市民。

不過，由於同年5月上台的賴清德政府堅持陸客來台屬於兩岸協議事項，必須透過官方授權的「觀光小兩會」進行制度化協商後才能實施，使得全案一直沒有下文。今年6月24日，大陸國台辦再次宣布，上海、福建旅遊業者申請赴台灣本島進行旅遊踩線，然而該踩線團仍遭到賴政府駁回而無法成行。

今年雙城論壇再度輪由台北主辦，將於今年12月登場，華源此時回鍋副市長，或反而更有可能與台北有關。由於華源已有在2024年率團來台參加論壇的前例，讓他再次擔綱來台重任，以「爰例辦理」作為來台的充份理由，以減少賴政府出手阻撓的機率，也有可能是他此次回鍋的真正背景。

朱忠明 雙城論壇 上海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙城論壇年底舉辦？沈伯洋贊同梁文傑：還不知道市長是誰

雙城論壇 沈伯洋：應在無政治前提下交流

國、台、客語都難不倒他！羅瑞誠「答嘴鼓講氣象」成一代人回憶！

技能競賽代表團啟程 洪申翰親赴機場為國手打氣

相關新聞

大陸宣布：經中美雙方商定 何立峰今率團赴美與美舉行經貿磋商

大陸商務部上午以「答記者問」形式公告，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月19日-23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

華源回鍋任上海副市長 填補朱忠明空缺還是為了雙城論壇？

據新華社昨晚報導，上海市十六屆人大常委會第34次會議18日審議並表決通過有關人事任免事項：其中，決定任命華源為上海市副市長。華源曾在2023年1月當選出任上海市副市長，但2025年又轉任上海市委常委兼任市委秘書長，昨18日再被任命為上海副市長。

川習會涉台議題受矚目 美專家揭軍售、政策表述與危機溝通等3觀察指標

美國總統川普和中國大陸主席習近平即將於下周於美國會晤，美國學者及智庫專家認為，針對這次會晤，可以觀察對台軍售是否繼續推進，美國長期以來有關台灣的政策表述是否改變，以及峰會後中國對台軍事壓力和美中危機溝通是否出現實質變化。

京台科技論壇開幕 國台辦：共同探索兩岸科技產業創新發展

第29屆京台科技論壇開幕式19日上午在北京亦庄舉行，大陸國台辦副主任彭慶恩致詞表示，歡迎台胞主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑。大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

中共官員晉升祕笈！中研院學者：42歲前一定要進入正廳級

中共官場向來給予外界相當的神祕感，官員的甄補機制如雲裡霧裡，而學者指出是42歲可不可以到正廳級，是在習近平時期能不能不能升到高幹的一個很重要的指標。

九一八事變95周年 日本為何再度四面楚歌

今年的9月18日是「九一八事變」95周年，「逢五逢十」，中國大陸今年除了紀念也多次痛責日本重走軍國主義道路。在此之前，俄羅斯的遠東哈巴羅夫斯克立了一座二戰勝利雕像，結果引發日本外交抗議，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）還為此哽咽，這座雕像的歷史背景為何？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。