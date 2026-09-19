華源回鍋任上海副市長 填補朱忠明空缺還是為了雙城論壇？

據新華社昨晚報導，上海市十六屆人大常委會第34次會議18日審議並表決通過有關人事任免事項：其中，決定任命華源為上海市副市長。華源曾在2023年1月當選出任上海市副市長，但2025年又轉任上海市委常委兼任市委秘書長，昨18日再被任命為上海副市長。

就在9月4日，上海市第十六屆人大常委會在其第33次會議決定，朱忠明任上海市副市長、代理市長。同時決定接受龔正辭去上海市市長職務的請求。由於朱忠明可望很快真除上海市長，華源在朱忠明代理市長僅僅兩個禮拜後又被安排調回副市長職務，是否是為填補朱忠明即將留下的副市長空缺而回鍋，目前難以判斷。

上海市目前除了朱忠明以副市長身分代理市長外，原還有陳杰、張小宏、盧山、張亞宏、賀青及王華杰 等六位副市長，華源回鍋後，若不算代市長朱忠明的那一席副市長，上海市將有七位副市長。

華源於2023年1月首次當選上海市副市長，2024年2月任上海市委常委，仍兼副市長，後來並擔任上海虹橋國際中央商務區管理委員會主任。 2025年4月，華源轉任上海市委常委、市委秘書長。這次再次調動為副市長。

華源是在台灣較為人熟知的上海副市長，原因是2024年的上海台北城市論壇輪由台北主辦時，華源就以副市長的身分於當年12月率團到台北出席論壇。論壇期間並宣佈上海將恢復陸客團赴台旅遊。當時華源在論壇致詞時表示，希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看，並隨即宣布，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市」。他表示，我們堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多更好的惠及兩市的市民。

不過，由於同年5月上台的賴清德政府堅持陸客來台屬於兩岸協議事項，必須透過官方授權的「觀光小兩會」進行制度化協商後才能實施，使得全案一直沒有下文。今年6月24日，大陸國台辦再次宣布，上海、福建旅遊業者申請赴台灣本島進行旅遊踩線，然而該踩線團仍遭到賴政府駁回而無法成行。

今年雙城論壇再度輪由台北主辦，將於今年12月登場，華源此時回鍋副市長，或反而更有可能與台北有關。由於華源已有在2024年率團來台參加論壇的前例，讓他再次擔綱來台重任，以「爰例辦理」作為來台的充份理由，以減少賴政府出手阻撓的機率，也有可能是他此次回鍋的真正背景。