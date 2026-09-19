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川習會涉台議題受矚目 美專家揭軍售、政策表述與危機溝通等3觀察指標

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂國宴會場。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂國宴會場。美聯社

美國總統川普和中國大陸主席習近平即將於下周於美國會晤，美國學者及智庫專家認為，針對這次會晤，可以觀察對台軍售是否繼續推進，美國長期以來有關台灣的政策表述是否改變，以及峰會後中國對台軍事壓力和美中危機溝通是否出現實質變化。

美國之音報導，對台軍售方面，美國外交關係協會亞洲研究員石可為（David Sacks）認為，台灣問題將在峰會中佔據重要位置，習近平的優先事項，是繼續推遲對台軍售。如果習近平訪美後不久，這批軍售仍未獲准推進，將是重大警訊。

石可為分析，北京還可能要求美國改變有關台灣的政策表述，或減少與台灣的海巡合作、訓練項目和其他安全接觸。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心林洋表示，預計習近平會提及台灣問題，並會盡可能敦促美國推遲或停止對台軍售，但他也強調，「據我瞭解，川普政府仍然與台灣政府保持著密切而低調的聯繫。雙方關係依然非常緊密，尤其是在防務領域，我們比以往任何時候都更加緊密」。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻（Yun Sun）指出，北京長期以來都希望美國把台灣問題納入更廣泛的談判。問題在於，幾十年來美國都不願意進行這樣的談判，也不願把台灣作為交易的一部分。

孫韻表示，無論能否達成重大新協議，北京都很可能把這次峰會宣傳為外交成功。習近平高規格訪問華盛頓，將使他能夠展示自己受到與川普對等的接待，並宣稱美中關係正在重返較為穩定的軌道。但她指出，兩國之間的結構性競爭並沒有改變。

史丹福大學弗里曼・斯波格利國際問題研究所研究員、印太政策實驗室主任梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）認為，習近平可能不會公開提出以台灣換取其他利益，而會把減少對台軍售和削減美國在亞洲的軍事活動，包裝成改善整體美中關係所需要的步驟。

梅惠琳說，衡量峰會的真正指標將在兩位領導人離開後出現：解放軍在台灣周邊的軍事活動有沒有減少、美中兩軍溝通機制是否真正恢復運作，以及美國對台軍售是否按計劃推進。即使這三個方面都有改善，也只能代表緊張局勢暫時緩和，而不是爭端得到根本解決。

美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席、共和黨籍委員薛瑞福（Randall Schriver）日前指出，習近平希望美國尊重北京「核心利益」，並可能在台灣、南中國海和西藏等問題上尋求循序漸進的進展。薛瑞福表示，他希望習近平相信美國的承諾可信，並相信美國有能力抵抗對台灣使用武力。

川習會 軍售 涉台 川普 習近平 華府

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