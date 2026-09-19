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大陸宣布：經中美雙方商定 何立峰今率團赴美與美舉行經貿磋商

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國財部長貝森特將與中國國務院副總理何立峰會面，討論AI、貿易及稀土等議題。圖為兩人2025年5月在日內瓦會面。(美聯社)
美國財部長貝森特將與中國國務院副總理何立峰會面，討論AI、貿易及稀土等議題。圖為兩人2025年5月在日內瓦會面。(美聯社)

大陸商務部上午以「答記者問」形式公告，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月19日-23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美國總統川普和中國國家主席習近平即將於下周在美國會晤，外媒報導，美國財政部長貝森特將於本周末和中國副總理何立峰會晤。路透今日稍早引述知情人士報導，貝森特計劃本周末在紐約與何立峰會晤，討論人工智慧、貿易、稀土及其他經濟議題。貝森特透露，他將於何立峰會面，為下周中美元首會晤做準備。

而此一訊息在大陸商務部今（19日）早上宣布的行程獲得印證。而由公布的日程看，這項磋商將為時數天，一直談到大陸國家主席習近平抵達美國的前夕。

路透社早前的報導中稱，有關此次會晤的細節仍然不多，據貝森特的聲明，預計雙方將討論開放權重和封閉權重AI模型，「美國仍然是AI領域的領導者。我們願意就避免共同風險，以及避免兩國體系分化展開討論」。外界預計，雙方將探討川普與習近平可能達成共識的領域。

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