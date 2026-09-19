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中共官員晉升祕笈！中研院學者：42歲前一定要進入正廳級

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
圖為2025年10月23日中共二十屆四中全會閉幕，會中通過十五五規畫建議。（歐新社）
圖為2025年10月23日中共二十屆四中全會閉幕，會中通過十五五規畫建議。（歐新社）

中共官場向來給予外界相當的神祕感，官員的甄補機制如雲裡霧裡，而學者指出是42歲可不可以到正廳級，是在習近平時期能不能不能升到高幹的一個很重要的指標。

中研院政治所研究員蔡文軒18日在政大國關中心「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會上發表論文討論中共幹部甄補機制。

他指出，中共這種「任命制」的體系，幹部晉升有年齡困境，所以要不停的「小步快跑」，就好像一個企業或一個軍事單位，它不是透過民主制度來選選舉。在這個過程當中，部級幹部以上，其實是一個很特殊的群體，跟一般廳級以下的幹部群體的性質不太一樣，第一個，這些屬於中管幹部的一個範疇，由中央直接去管理。第二他是「選舉人團」，其實有更大的選舉權。第三，有很好的政治待遇跟生活待遇。

至於誰能走到高幹，他以鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平時期情況去做個分析，蔡文軒發表的論文研究發現，在習近平時期，「如果你要最後到高幹就是正部級，最好是42歲就可以到了」（正廳），他稱為「42歲指標」，也就是「42歲可不可以到正廳級是在習近平時期能不能不能升到高幹的一個很重要的指標」。

研究發現，胡錦濤2002年至2012年間提拔的正部級幹部為150名，習近平2012到2025年提拔250名，習近平任內晉升至正部級的年齡高達58歲，顯著高於胡錦濤時期的55歲，幹部確實存在老齡化現象。晉升至副部級年齡，習近平時代為49歲，僅次於鄧小平時代的50歲。

至於為什麼到了副部級或正部級，反而其實更老化，「我只能跟你說他基本上在這些高幹，習近平強調的是政治忠誠、穩定」。

但是晉升到正廳級幹部，習近平時代為42歲，僅次於胡錦濤時期的40歲，還比鄧小平與江澤民時代的44歲年輕，蔡文軒強調，習近平很強調在正廳級以下快速的提拔。

蔡文軒也指出，如果要走到部級以上的幹部的話，從基層黨政領導幹部做起「CP值不會很高」，「你最好不要從黨政領導幹部做起，你最好要通過我們稱作『轉崗』的一個過程」。意思就是，如果要做高官的話，特別是不要擔任基層的黨政領導幹部，「因為會讓你花很多時間在晉升的過程當中」。

根據中共「黨政領導幹部選拔任用條例」41條有規定，黨政領導職務實行選任、委任，部分專業較強的可以實行聘任。這是三種甄補的機制最有趣的地方。選任基本上是針對黨政領導幹部，而為什麼你年輕的時候不要從黨政領導幹部做起？因為選任的過程非常的複雜，要投票、考核，「通常你到了廳級或者是縣級，你大概就已經到了盡頭」；委任常用於秘書或對非領導幹部，至於聘任是在1980年代之後才逐步建立，主要通過簽合約。

以陳吉寧為例，蔡文軒表示，陳吉寧從英國回來時在高教系統工工作，是聘任制，不受票決制跟任期制限制，大概43歲就升到北京清華大學的副常務副校長，即正廳級，隨後於48至51歲升到升到清華大學校長（副部級），然後再轉到環保部部長，開始進到黨政領導體系當中，他稱這為「插對點」，蔡文軒認為，幹部到達插隊點的年齡越低，晉升至更高職位的機會就會越大。

政大國關中心18日舉行研討會，蔡文軒（右4）發表論文探討政治甄補。（記者廖士鋒／攝影）
政大國關中心18日舉行研討會，蔡文軒（右4）發表論文探討政治甄補。（記者廖士鋒／攝影）

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