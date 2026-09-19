「九一八事變」95周年 陸再點名日本：絕不容許軍國主義死灰復燃

昨天是日本侵華開端的「九一八事變」九十五周年，大陸多地舉行紀念活動。大陸外交部則強調「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。昨天也是一名日本男童在深圳遇襲身亡滿兩周年，深圳和廣州的日本人學校在這敏感日子改為線上授課或停課。

昨天上午遼寧瀋陽「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行了一場「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」，十四名代表齊聲敲響鑄有「勿忘國恥」字樣的紀念鐘，共敲擊十四下，新華社指出，這寓意中國人民抗擊日本侵略的十四年歷程。瀋陽全城還拉響防空警報，火車、輪船、汽車同步鳴笛三分鐘。北京、吉林、長春、南京、上海、芷江等地都有相關的紀念活動。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會上，就「九一八」及當前中日關係表示，中方敦促日方正視並深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。他強調，包括大陸在內的地區各國必須保持高度警惕，「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，絕不能讓歷史悲劇再度上演，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護和平底線。

解放軍報昨天則在二版刊登「強軍論壇」專欄文章「銘記歷史更應警鐘長鳴」，指出日本新型軍國主義「禍患不得不防」，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓」。

另據大陸觀察者網報導，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」主辦的「韓國慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」十四日在聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店舉行，韓國「慰安婦」遺屬吳潔棠將其祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。這是首次有韓國慰安婦遺屬捐贈史料給大陸。

兩年前的九月十八日，深圳發生一名十歲日本男童在去日本人學校上學途中遭陸籍男子持刀襲擊身亡的惡性事件。根據日本共同社報導，考慮到九月十八日當天反日情緒可能高漲，深圳和廣州的日本人學校昨天都改為線上授課或停課。

從十七日上午起，深圳日本人學校周遭街道已有廿多名警察攜警犬來回巡邏，彌漫著不同尋常的緊張感。