沈有忠：習近平邁向終身執政 持續對陸社會進行高壓制

陸委會副主委沈有忠昨天表示，大陸國家主席習近平近年不斷朝向定於一尊的集權治理，甚至要邁向終身執政，對中國大陸社會進行持續性高壓制，這種趨勢目前看來沒有中斷的可能性。

沈有忠昨天出席在政大國關中心的「解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會上致詞時表示，習近平持續強化集權治理，對社會持續性高壓制，以反貪打腐控制官僚及軍隊，並將國家安全置於經濟社會發展之上。研判五中全會及明年二十一大前，中共將持續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。

沈有忠說，中共連續卅一年增加國防預算，成為世界第二大軍事支出國，且軍費增長不是用於國家防衛，而是進行對外擴張，這種硬體裝備的高速擴張，引發國際社會高度的警惕與不安，也替共軍提供冒進的誘因。

他引述海巡署統計，今年七月，在台灣周邊海域有偵測到的中國船舶數量，創下新紀錄的二四四艘，平均每天有七點八艘船隻在我周邊海域進行活動，其中海警船占六成，其餘是科研船、政府公務船等，目前看來是要以民掩軍、以公代軍的方式進行複合性施壓。對台海和區域和平穩定構成非常大的威脅。

沈有忠表示，中共對台灣進行遠端挖角或是商業間諜的活動。調查局公布資料顯示，這六年來共有一六六起涉嫌中國企業在台灣進行非法營運還有挖角人才的案件，還有六十七起是涉及中國科技業營業祕密的案件。透露出中共企圖以非法滲透的手段來侵蝕台灣的核心高科技競爭力，同時也破壞全球關鍵供應鏈產業的安全。

沈有忠研判在即將舉行的五中全會，還有明年二十一大以前，中共不僅會繼續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。中國的政經情勢現階段依舊處在劇烈變動過程中，極可能聯動對台灣，也對周邊國家，甚至對全球產生各種安全和經濟上的挑戰。