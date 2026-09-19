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中共21大換屆 吳玉山拋「三種模式」：習近平去留成關鍵

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
中研院士吳玉山18日針對中共政治繼承，在政大國關中心國際會議廳發表演說。記者廖士鋒／攝影
中研院士吳玉山18日針對中共政治繼承，在政大國關中心國際會議廳發表演說。記者廖士鋒／攝影

明年中共即將召開廿一大，其高層權力繼承走向備受關注。中央研究院院士吳玉山昨天在一場座談會上指出，中共廿一大可能有三種模式，分別為「江澤民模式」、「二十大模式」、「布里茲涅夫模式」。此外，他不認同習近平愈強、對台灣威脅愈大的說法。

政大國關中心昨於國際會議中心舉行「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會，吳玉山演講時表示，由於現在廿大的常委，沒有任何人符合接班人資格，吳玉山認為，習近平很可能會在廿一大繼續延任。

吳玉山並提出屆時有三種可能場景。第一是「江澤民模式」，即習近平在三任以後退，但仍然維持若干影響力；第二種是「二十大模式」，習不退，但其他所有常委遵循年齡畫線進行迭代；第三則是仿照蘇聯的「布里茲涅夫模式」，亦即習不退，而常委會甚至往下延伸到政治局，也突破年齡限制（超齡在任）。

吳玉山認為，由於沒有繼承計畫，若變成「江澤民模式」，將不會是有序繼承。而「二十大模式」則可能造成「挑戰」的機率增加，致使最高領袖增加整肅頻率。

最後，吳玉山分析三種模式的對外意涵。如果是「江澤民模式」，代表習近平被迫去位，新的領導階層在權力基礎薄弱的情況下，對外可能必須展現強勢，恐會躁進；「二十大模式」對領導者構成不斷擴大的挑戰，以及需要不斷清洗隊伍的壓力，對外需要展現強勢，用「功績」來說服群眾，增強統治合法性，所以在動機跟能力上都可能採取「決斷行動」。

第三種是源自於蘇聯時期的「布里茲涅夫模式」，是對最高領導階層構成「最安全」的環境，因為一群人彼此之間利益相結合，此時會降低必須強勢行為的動機。他表示，這也是自己希望的模式。

會後吳玉山進一步解讀，「很多人認為習近平愈強，對台灣威脅愈大」，但他想法與許多人不同，反而認為，若習對自己國內有充分控制，對台其實「可放可收」，也可「多等一段時間」，沒必要去冒險。「可是他如果受到挑戰的時候，他反而要反應得比較強」。

吳玉山 中共 江澤民 習近平 台灣 中央研究院

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