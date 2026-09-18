共軍將領遭清洗 北京恐付沉重代價？學者：真實戰力低於有形戰力

共軍研究專家馬振坤今天在一場研討會上表示，共軍武器裝備快速現代化，但高階將領遭清洗削弱指揮與作戰能力，真實戰力低於呈現出的有形戰力，除非能克服相關限制，否則下一場戰爭恐付出高於預期的代價。

政治大學國際關係研究中心今天在政大舉行「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會，多位專家學者與會。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤發表「中國軍事擴張的虛與實」的研究。

馬振坤表示，相較1996年台海危機，共軍的「有形戰力」確實有明顯提升，包括飛彈數量大幅增加，且普遍具備精準打擊能力；洲際飛彈已由固定式發射發展至機動發射，提升戰場生存能力，今年「巨浪二型」發射也顯示其「第二擊」打擊能力有所成長。

然而與此同時，共軍高階將領不斷遭到清洗。研究引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）統計，自2023年至2026上半年，已證實遭拘留、開除黨籍，或未經證實但長期缺席重要會議的，約有28至30名上將、40至50餘位中將。

研究指出，共軍大批高階將領落馬影響到大型軍演任務執行。自張又俠、劉振立落馬至今，共軍在台海、南海、東海等海域尚未出現由中央軍委聯合作戰指揮中心主責、賦予行動代號的大規模聯合軍演。依往年經驗，我國總統若出訪友邦，共軍必然會在出訪結束後發動大規模對台軍演。

研究還指出，共軍戰區層級也顯示出躁進作為。今年4月一艘日本驅逐艦過台海，共軍東部戰區先後宣布在東海及西太平洋演訓。研究指出，赴西太平洋的編隊僅有兩艘作戰艦，無補給艦隨行，3天後即返航，也未公布演訓科目，顯示可能是臨時編成，整體應對舉措呈現「戰略目標模糊、戰術作為混亂」。

此外，在美菲年度「肩並肩」聯合軍演期間，共軍派遣海上作戰編隊前往呂宋島東側海域演訓，展現對抗姿態，升高區域緊張，後續中菲在民主礁、仁愛礁海域屢次發生衝突，顯示共軍躁進作為，反讓中共在南海承受更大戰略壓力。

馬振坤並以去年8月中國海警船與共軍艦艇在民主礁海域相撞事件為例，指出當時菲律賓出動機動性較高的百噸級船隻，中方卻派遣兩艘大型艦船追逐，使菲方船隻不斷成功閃躲中方船艦攔截，反映南部戰區在戰術指揮及兵力調度上存在問題，兩艘大艦的現場指揮協同行動也有問題。這也顯示部隊實戰表現不如預期。

馬振坤指出，結論是共軍有形戰力確實有所成長，且已經影響美軍在第一島鏈兵力投射跟戰略的設計。但無形戰力方面，共軍高階將領遭全面清算，三級聯合作戰指揮鏈部分失能，減損相對戰鬥效能。

他說，總體判斷，共軍真實戰力目前應低於它所呈現出來的有形戰力。共軍目前呈現出的有形戰力是表象，除非能克服無形戰力跟氣候、敵軍行動等情境限制，「否則解放軍在下一場戰爭當中會付出高於預期的代價」。