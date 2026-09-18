觀光署要求赴陸登錄遭業者反彈 海基會：已跟觀光署協調

日前觀光署要求旅行業者必須登錄赴陸系統，否則有罰則，引發業者反彈，認為這於法無據，海基會祕書長羅文嘉透露，才剛跟旅行業者舉辦兩天一夜的座談活動，對登錄處罰的事情有深入討論，海基會也已跟觀光署做了協調，「他們也很明白表示說會用宣導的方式，所以在宣導期間不會有任何的裁罰」。

羅文嘉18日下午指出，9月16日、17日，海基會剛跟全國各縣市，還有全國的各旅行公會的理事長還有幹部，有兩天一夜的座談跟活動，「所以我有跟機會聽他們表達很多的意見」。對於目前兩岸旅遊的登錄是不是有處罰這件事情，做了蠻深入的討論。最後也有一些共識，「我答應他們把這個共識會來協調觀光署或陸委會，能夠來把他們的心聲轉達和落實」。

他指出，移民署入出境管理的資料顯示，台灣前往大陸者可能到300萬、400萬，可實際登錄系統的人次卻比實際去的少很多，這就形成了一個可能的風險。「不管是什麼原因，國人並沒有這個習慣」。他說，正如陸委會副主委梁文傑所講的，任何國人去要不要填寫，這是每個人自由，「我也覺得是每個人的自由」，填寫是有便於不時之需。

他坦言，「因為確實觀光署在發出公文中有引用了，說如果沒有完成，可能會面臨裁罰的問題」，他透露海基會跟觀光署也做了協調，「他們也很明白表示說會用宣導的方式，所以在宣導期間不會有任何的裁罰」。希望鼓勵大家做這個事情，而不是用裁罰的方式，迫使大家去做這個事情。

此前，由於相關政策措施帶有懲罰條件，且沒有法源，引發業界高度反彈與不滿，觀光署甫於9月15日召集觀光業者討論，隨後觀光署表示，將以宣導、輔導方式協助業者。

而就國台辦批評海基會將到旅展宣導赴陸風險，呼籲海基會「莫忘初衷，多幹正事」，羅文嘉表示，既然海基會是扮演雙方能夠儘量交往交流的第一線，「我希望說話不要講的太直接。太直白」。

他並指出，「我跟大家很坦白講，我的手機上有一個群組，是只要有任何國人失聯失蹤，我們任何單位接到通報都會在我這個手機裡面群組響起，每個禮拜我看至少都有大概10件的案例」。他反問，收到這樣的資訊是不是應該也讓國人知道？「所以其實我們做的就是比本來海基會應該做的事情，只是很可惜對岸沒有辦法落實兩會真正的初衷協議，共同打擊犯罪及司法互助協議裡面應當要通報，這個就是初衷，是雙方要做的事情」。

他進一步分享稱，「這兩年來我在海基會第一線處理那麼多案子，幾乎每一個案子的當事人在歷經劫波之後，都有共同的想法，就是我下次再也不要去了」。