影／台商拜會盼增加山東航點 海基會：轉請民航局與陸委會討論

日前青島台協會長張新政等台商前往海基會拜會蘇嘉全董事長，喊話增加兩岸包機航點，特別是濟南，而海基會18日表示，會轉請交通部民航局以及陸委會來做討論。

海基會18日召開例行背景說明會，本報記者就山東台商拜會蘇嘉全並提出航點等問題詢問，對此海基會秘書長羅文嘉表示，這一次有七、八位台商拜會，主要反映希望能夠增加一些直航的航點，坦白講這是個老問題。提出很多反應的也不止山東，很多地區，「我們可以理解，我也在很多場合跟大家提過，其實市場會決定一切」，就是市場如果它有相當利潤，有足夠的條件，然後再加上雙方能夠盡速恢復兩岸兩會制度性的協商和交流，內外、大小條件自然成熟，很多問題就可以迎刃而解。

目前這個狀況之下，董事長以及海基會也收到了台商跟地方協會的意見，「我們就會轉請交通部民航局以及陸委會來做討論，由他們來做出政策的決定」。

本報記者追問後，他說目前還沒有決定。

據海基會臉書，張新政等一行山東地區台商會長於9月14日拜訪海基會，蘇嘉全、羅文嘉親自接待。與會台商表示，山東幅員廣大，目前有16家台商協會，台商及眷屬眾多，目前僅青島開放直航，每逢春節或重要節慶，台商返台舟車勞頓，此次特別就濟南航點申請明年春節包機、航班規劃及實務議題交換意見。蘇嘉全表示，對於此次台商所提出的春節包機需求，海基會將持續協助了解實際情形，在現行政策及相關規範下，盡力協助台商朋友。

此外羅文嘉18日還透露，今年中秋節海基會邀請了快200位台商座談，把新的資訊分享給大家。其中會特別邀請海基會財經法務顧問，包含有來自會計專長以及法律專長，在對岸的現有制度有比較多了解，實務上也有接觸的，我們希望跟台商朋友們座談，「提供一些資訊上協助」，也讓台商朋友知道大陸9月15日的入出境管理規定等，可能會有些過去不同的風險，「提醒大家要注意」。