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洪申翰將赴陸出席AEPC會議 羅文嘉：今早收到一項「求助」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉18日透露洪申翰向他借行李箱。記者廖士鋒／攝影
海基會祕書長羅文嘉18日透露洪申翰向他借行李箱。記者廖士鋒／攝影

勞動部洪申翰即將赴大陸南京出席APEC人力資源發展部長級會議，受到國內高度關注，而海基會秘書長羅文嘉18日表示，海基會只有六個字，「平安去平安回」，並在現場透露，洪申翰於早上向他求助，「跟我借行李箱」。

羅文嘉18日下午主持海基會例行背景說明會。本報記者詢問，洪申翰即將赴陸，海基會有沒有在背後給予協助，以及是否樂見洪申翰與陸方官員屆時交流時，做出上述回應。

他指出，針對勞動部洪部長依照APEC協議慣例前往南京參加APEC相關的部長級會議，是基於國家任務需要，台灣參與國際組織必要性，代表國家前往。

他強調，海基會就6個字「平安去平安回」。

羅文嘉還「透露」，「今天早上他跟我請求一個協助，要跟我借一個行李箱」，語畢，現場記者紛紛憋不住嘴角，笑了出來。

他進一步解釋，因為只去兩個晚上，所以他（洪申翰）希望有能登機、不用托運的行李箱，他說沒有這麼小的行李箱，我說沒關係，今天早上跟我借了行李箱，平安去平安回啦。

最後羅文嘉稱，這是執行台灣參與國際會議慣例，今年的主辦地區在南京、在中國，我們希望台灣以及兩岸有一定默契，而且行之有年、所有會員國都好，在這國際組織活動「變數越少越好，能夠順利舉行」。

洪申翰 羅文嘉 APEC 海基會 勞動部

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