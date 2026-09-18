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中菲船艦於南海碰撞 陸海警局：責任完全在菲方

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與菲律賓18日在南沙群島仙賓礁發生船艦擦撞，該處距離同屬南沙群島、由我控制的太平島並不遠。圖為太平島2016年資料照片。美聯社
大陸與菲律賓18日在南沙群島仙賓礁發生船艦擦撞，該處距離同屬南沙群島、由我控制的太平島並不遠。圖為太平島2016年資料照片。美聯社

大陸與菲律賓又再南海仙賓礁（仙賓暗沙）爆發爭端。大陸海警局發言人姜略18日表示，當日大陸海警三洲澳艇「依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動」，菲3015號船故意調整航向，導致發生擦撞，相關責任全在菲方，要求菲方立即停止一切侵權挑釁行徑。

據大陸海警局消息，姜略稱，菲3015號船無視大陸多次嚴正警告，「故意調整航向，突然加速斜插我海警艇船艏，導致發生擦碰」。

姜略指出，「菲方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全」。大陸海警艇操作專業規範、合理合法，有關責任完全在菲方。「我們正告菲方，立即停止一切侵權挑釁行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

姜略最後稱，「中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護國家領土主權和海洋權益」。

此外據大陸駐菲律賓使館X於18日的消息，該館發言人季凌鵬抨擊菲律賓防長鐵歐多洛稱，「一位現任內閣秘書屢次攻擊他國政治制度，遠遠超出了國與國之間負責任行為的基本界限。他必須立即停止這種行為，這明顯缺乏基本的禮貌」。

相關批判係回應鐵歐多洛警告說，中國試圖以更為對西方世界的主導地位來重新塑造世界秩序。「如果這就是世界的未來，那就太可怕了。想像一下，未來一個政權將控制全世界的海洋領域。想像一下，世界秩序中，中央委員會和政治局決定一切，只有形式上的大會，如果你反對，就會被送到你不想去的地方」。

南海 菲律賓 南沙群島

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