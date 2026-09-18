中共二十一大換屆怎麼看？吳玉山拋三種模式：對外意涵有別

中央研究院院士吳玉山18日指出，中共二十一大可能有三種模式，分別為「江澤民模式」、「二十大模式」、「布里茲涅夫模式」，不同模式會有不同的對外影響，其中又以「布里茲涅夫模式」較能降低對外強勢的動機。

政大國關中心18日於國際會議中心舉行「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會，邀請吳玉山在會上發表主題演講「再毛化下的政治繼承」。

吳玉山指出，習近平接任中共總書記及國家主席以後，出現了權力高度集中，黨國體制加深管控社會以及制度化降低的現象，即「習近平現象」。而將後極權發展國家帶往極權主義的方向，則為「再毛化」。針對再毛化下的政治繼承，吳玉山指出，過去慣例顯示，總書記跟總理至少在10年以前要當選中央委員，T2（Top two）即總書記跟總理，一旦當上了T2會續任一屆，以保持穩定跟持續。而年齡劃線，主要即所謂的常委「七上八下」（67歲可以上，68歲就一定要下來），是要避免領導階層老化。

他表示，若把歷練、穩定以及防止老化三個合在一起，就可推算出下一屆的最高領導人（T2）至少要在52歲以前當選中委，總書記最遲57歲進入政治局常委會，無論如何接任時不能夠超過62歲。

他說，參照越共目前的情況來看，年齡、屆數等相關權力繼承條件都已經「軟化」，但卻降低了穩定性與制度性，會有一定的代價。

吳玉山也觀察到，歷屆新的總書記上來後，原來的政治局常委裡頭留任人數有所差異。江澤民跟胡錦濤的「期中」都有5個常委留任，但是習近平在第十九屆，只有他跟李克強留著，其他全部下去了，代表習「不想要那種跟他一字並肩的人，跟他一起持續下去」，因為這些人常常會約束住習的權力。

至於現在二十大的常委，同樣沒有任何人符合接班人的資格，最年輕的是丁薛祥（64歲），如果他二十一大接任大位，他沒有辦法任職超過一屆，因為他會過了七上八下，且接班人的三個職務也分別由三個人擔任，國家副主席是韓正，書記處排名第一的書記是蔡奇，中央黨校的校長本來是陳希，後來換成蔡奇。吳玉山也不認為蔡奇可能接班，「蔡奇是習的心腹，同時又是中央辦公廳的主任，他的年齡絕對遠遠的超過」，他認為習近平會在二十一大繼續延任。

但是吳玉山也強調，「制度並不是沒有持續力」。雖然習近平本身打破了七上八下與總書記續任一次的規則，可是其他的常委卻仍然依循慣例，用月份來劃界，二十大甚至已經變成「六上七下」。

而習近平是一人突破慣例，於是就會產生習跟其他常委之間的代差。到了二十一大，如果習繼續延任、其他的常委也是七上八下規則，那麼習與其他常委的年齡差距將至少在7歲以上。

吳玉山提出二十一大時，有三種可能的場景。

第一種可能出現的情況是「江澤民模式」，即比照前任總書記江澤民，做完第三任，交出總書記與國家主席，但仍擔任軍委主席到2004年，一直在黨內維持很大影響力。按此模式，習近平在三任以後退，但是仍然維持若干影響力；第二種是「二十大模式」就像二十大一樣，習不退，但是其他所有的人遵循年齡劃線進行迭代；第三則是仿照蘇聯的「布里茲涅夫模式」，亦即習不退，而常委會甚至於往下延伸到政治局，也突破年齡限制（超齡在任）。

吳玉山認為，由於沒有繼承計劃，如果變成「江澤民模式」，那將不會是有序繼承。「二十大模式」則可能造成年長者持續在位，「挑戰」的機率會增加，致使最高領袖增加整肅頻率。

最後，吳玉山分析三種模式的對外意涵。如果是「江澤民模式」，代表習近平被迫去位，新的領導階層在權力基礎薄弱的情況底下，對外可能必須要展現強勢，因為他不能夠示弱，所以可能有些躁進，可是缺乏決斷行動的能力，因為他的大權還沒有在握。

「二十大模式」對於領導者構成不斷擴大的挑戰，以及需要不斷清洗隊伍的壓力，這就是習近平現在正在做的。對外他需要展現強勢，用「功績」來說服群眾，增強持續統治的合法性，所以在動機跟能力上都可能採取「決斷行動」。

「布里茲涅夫模式」則對於最高領導階層構成「最安全」的環境，因為一群人彼此之間利益相結合、都留在那裡彼此支持，這個時候會降低必須強勢行為的動機，「因為你在黨內並沒有受到挑戰，所以你就不需要去做很決斷的行動來維護住自己的位置，因為你的位置是比較穩定的」。

他表示，中共政治繼承的模式不僅影響中國大陸的政治局勢，甚至於對於全世界，特別是對於海峽此岸的我們都會產生深遠的影響。「其實我心裡是比較希望往布里茲涅夫模式走的」。

會後吳玉山向部分媒體進一步解讀，如果是「布里斯涅夫模式」的話，將是超穩定的結構，較不會因為國內政治的權力鬥爭，必須對外採取很強的姿態。

他坦言，「其實我的想法跟很多人不大一樣，很多人認為習近平越強，對台灣威脅越大。我不是這樣想的，我認為他如果對於他自己國內有充分控制的話，他對於台灣其實是可放可收。他也可以再跟你多等一段時間，也沒有必要去冒險。可是他如果受到挑戰的時候，他反而要反應得比較強」。