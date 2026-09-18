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沈有忠：中國政經情勢劇烈變動 二十一大前恐加大從嚴治黨、社會維穩

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
沈有忠今出席「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會並發表致詞。記者陳湘瑾／攝影
沈有忠今出席「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會並發表致詞。記者陳湘瑾／攝影

陸委會主委沈有忠今表示，大陸國家主席習近平持續強化集權治理，對社會進行持續性高壓制，以反貪打腐控制官僚及軍隊，並將國家安全置於經濟社會發展之上。研判五中全會及明年二十一大前，中共將持續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。

沈有忠今出席「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望」研討會並發表致詞，從領導、軍事、經濟等層面提出對中國的觀察。

沈有忠表示，在個人領導方面，習近平不斷朝向定於一尊的集權治理，甚至要邁向終身執政，對中國大陸社會進行持續性高壓制，這種趨勢目前看來沒有中斷的可能性。習近平的集權統治下，藉著反貪打腐來控制官僚、軍隊，用政治忠誠來取代專業治理，並且把總體國家安全置於經濟和社會的發展之上。

領導階級方面，歷經幾波政治清算，中共中央軍委現在只剩下習近平和張升民，去年10月的中共二十屆四中全會，軍方中央委員42名便有27名缺席，疑似遭到查處、免職或直接失蹤，「五中全會即將召開，相信落馬的人數可能更多」。

軍事方面，共軍持續進行軍備強化和灰帶擴張，對整個印太地區的國家，都形成安全威脅。中共連續31年增加國防預算，成為世界第二大軍事支出國，且軍費增長不是用於國家防衛，而是進行對外擴張，這種硬體裝備的高速擴張，引發國際社會高度的警惕與不安，也替共軍提供冒進的誘因。

沈有忠進一步指出，即使近年解放軍高階將領遭到大規模整肅，但是並沒有消減解放軍對周邊海空域灰色地帶的侵擾，特別是在台海和周邊海域，有中共近期頻繁的運用軍艦、海警、科研船等多種手段，不斷侵擾，並且在釣魚台、黃岩島等敏感海域常態化巡航，對台海和區域和平穩定構成非常大的威脅。

他引述海巡署統計，今年7月，在台灣周邊海域有偵測到的中國船舶數量，創下新紀錄的244艘，平均每天有7.8艘船隻在我周邊海域進行活動，其中海警船佔六成，其餘是科研船、政府公務船等，目前看來是要以民掩軍、以公代軍的方式進行複合性施壓。

在外國直接投資部分，從台商來看，海外投資在中國市場佔比，從2010年最高峰83.8%，下降到2025年只剩下3.8%，今年1-7月的數字是0.9%，估計全年可能不會超過2%。可見，無論是外資在中國大陸投資的成長，或者台資在中國大陸投資的情況，繼續撤離或繼續降低對於中國大陸投資的趨勢，現在看來依舊是下滑的總體現象。

他特別點出，中國舉國體制發展科技的戰略，為了滿足國家政策的指標，甚至對台灣進行遠端挖角或是商業間諜的活動。調查局公布資料顯示，這6年來總共有166起涉嫌中國企業在台灣進行非法營運還有挖角人才的案件，還有67起是涉及中國科技業營業祕密的案件。透露出中共企圖以非法滲透的手段來侵蝕台灣的核心高科技競爭力，同時也破壞全球關鍵供應鏈產業的安全。

沈有忠表示，研判在即將舉行的五中全會，還有明年二十一大以前，中共不僅會繼續加大從嚴治黨，同時對於社會的維穩工作發揮更加有力。中國的政經情勢現階段依舊處在劇烈變動過程中，極可能聯動對台灣，也對周邊國家，甚至對全球產生各種安全和經濟上的挑戰。

習近平 五中全會 中共 陸委會 中國

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