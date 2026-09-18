蘇起稱美國已「無心保台」沈有忠：沒那麼悲觀

台北論壇基金會榮譽董事長蘇起昨天表示，美國對台已出現「無力保台」、「無心保台」的情況，陸委會副主委沈有忠今表示，尊重相關判斷，但自己沒有如此悲觀，他並澄清外交部長林佳龍之前所稱的，台美「共管中國」是指共同管理風險，而非管理中國大陸。

蘇起昨天表示，美國對台灣已出現「無力保台」、甚至「無心保台」的情況，北京對台灣問題的緊迫感則「急劇、加深」，並指未來局勢不取決於台灣，也不取決於美國總統川普，而是取決於中國國家主席習近平。

沈有忠表示，尊重每個人的判斷，都會納入政府的研析，不過自己沒有像蘇起那麼悲觀。事實上，我們這邊收到的訊息是，美國依舊在第一島鏈維持整個嚇阻能力，這是他們現在優先的政策，目前應該不會出現像蘇起所說的趨勢。

他指出，川習二會時，地緣政治和台灣相關的議題上，川普或整個美國團隊是否依舊會提出對台政策不變的說法，這才是要關注的方向。

至於外交部長林佳龍日前表示，台美溝通良好，台美要「管理」中國。沈有忠強調，所謂的共管中國，指的是對於風險的共管，而不是說要去管理中國大陸。

沈有忠表示，台灣有決心、有能力，也會跟美國密切合作，確保台灣海峽的和平與穩定，這是所謂共管中國概念的延伸。也就是說有能力去嚇阻，讓中國大陸不要用武力來改變台灣的現狀，繼續維持和平穩定的現狀。

針對即將在十月召開的中共五中全會，沈有忠表示，針對各種可能性，有各式各樣劇本鋪排，會視情況調整對於相關人事的布局。比較重要的還是在明年二十一大，包含習近平的任期都有可能在二十一大拍板認定，目標還是以二十一大作為研判的重要對象。