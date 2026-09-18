上合峰會舉行後 上海合作組織開發銀行多邊磋商繼續進行

吉爾吉斯主辦的上合組織峰會甫落幕不久，上合組織開發銀行多邊磋商第五次會議就已在大陸杭州舉行，上合組織指出，有29個國家出席，就關於成立上合組織開發銀行重要問題及下一步工作計畫進行深入討論。這是將近3個月來首度舉行這一多邊磋商會議。

此次會議14日至15日在杭州登場，由大陸財政部副部長廖岷與巴基斯坦駐大陸使館經濟公使阿斯拉姆．喬杜里共同主持。大陸財政部還公佈該部的部長助理常軍紅出席會議並發言。

緬甸官方媒體The Global New Light of Myanmar則在18日披露，會上「臨時秘書處」審議了《關於設立上海合作組織開發銀行的諒解備忘錄草案》、股份分配、表決權和決策程序、銀行出資程序等內容。此外，曾任世界銀行副行長的華敬東也介紹了優惠窗口、國際開發銀行金融業務未來工作計畫以及中國工商銀行金融創新實踐等議題。

出席會議的成員包含東協成員國柬埔寨、寮國、緬甸、印尼和越南，緬甸由計畫與財政部一位副部長出席。

公開資料顯示，上一次（第四次）上海合作組織開發銀行多邊磋商會議於6月29日至30日在深圳舉行，有28國以及上合秘書處參與。5月底在比斯凱克舉行的第三次會議則僅有20國派出代表團以及上合秘書處參與。

上合組織官網並提到，籌建上合組織開發銀行是2025年9月1日在天津舉辦的上合組織第25次峰會上達成的政治共識。天津宣言指出，各有關成員國重申成立上合組織開發銀行的重要性，決定成立開發銀行並就該金融機構運作的一系列問題加快磋商。

2026年9月1日，上合組織成員國第26次峰會上發表的上海合作組織二十五周年比斯凱克宣言中指出，成員國注意到吉爾吉斯共和國擔任輪值主席國期間，有關成員國就成立上合組織開發銀行取得積極進展，強調持續推進該領域工作的重要性。

上合組織開發銀行多邊磋商會議首次舉行為3月30日在北京。

大陸國家主席習近平8月底9月初訪問吉爾吉斯後，雙方發表的聯合宣言提到，「雙方滿意地指出成立上海合作組織開發銀行工作取得重要進展，強調加快籌建上海合作組織開發銀行進程，確保銀行儘快投入運營，助力深化經濟合作，擴大項目融資支持，促進地區發展、繁榮與團結，鞏固地區安全、穩定。雙方將繼續積極推進上述工作」。