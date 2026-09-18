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九一八事件95周年 解放軍報批日本新型軍國主義「禍患不得不防」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2023年瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場18日上午舉行紀念「九一八事件」活動。圖／取自人民網
圖為2023年瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場18日上午舉行紀念「九一八事件」活動。圖／取自人民網

今天是九一八事件95周年，多家中共官媒與官方機構發出文宣提到「警鐘長鳴」，而共軍系統的解放軍報則指出，日本新型軍國主義「禍患不得不防」，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓」。

解放軍報18日在二版刊登「強軍論壇」專欄文章「銘記歷史更應警鐘長鳴」。文章提到，「連日來，大江南北、軍營內外一系列紀念活動陸續展開，既是對山河破碎、家國蒙難的沉痛追思，也是對居安思危、常備不懈的深刻警醒」。

文章強調，95年後的今天，我們再次緬懷歷史，是為了同所有愛好和平的國家一道，弘揚全人類共同價值，堅定捍衛國際公平正義，讓世界正氣充盈、乾坤朗朗。「好戰必亡，忘戰必危，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族，絕不會讓歷史的悲劇和苦難重演」。

文章旋即批判日本稱，今年是東京審判開庭80周年，日本應拿出正視歷史的態度，深刻反省戰爭罪行。「然而，從日本右翼勢力的行為看，他們依然蠢蠢欲動，充分暴露其加速『再軍事化』、復活軍國主義的野心」。近年來，日本右翼勢力大肆炒作「周邊安全威脅」，加速推進軍事擴張，不斷突破和平憲法束縛。日本不僅大幅增加防衛預算，不斷採購先進武器裝備，發展遠程打擊能力，徹底背棄專守防衛原則，而且持續強化與域外勢力勾連，頻繁舉行聯合軍演，推進軍事部署前沿化。日本「新型軍國主義」可謂是圖窮匕見，「禍患不得不防」。

文章強調，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓。任何人、任何勢力如果不自量力，妄圖為侵略歷史翻案、為戰爭罪行洗白、為軍國主義招魂，最終都只能以失敗告終，遭到徹底的正義審判和歷史清算」。

最後文章指，「每名官兵都應強化憂患意識、危機意識、打仗意識，認清戰爭風險，磨礪戰鬥意志，錘煉過硬本領，以一往無前的血性膽氣扛起強軍使命，以能打勝仗的過硬能力守護國家安寧」。

中共 日本 軍國主義

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