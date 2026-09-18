陸國家文物局兩天分自華府、紐約 接收美返還文件、化石共64件

據央視新聞客戶端，北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓、紐約分別接收美國向我國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。

報導稱，這次美方返還的文物藝術品及古生物化石包括天龍山第17窟西壁北側菩薩身軀，以及造像、陶俑、恐龍骨架化石、魚類化石、恐龍蛋化石等。它們皆為美國執法部門在工作中查獲，國家文物局會同中國駐美國使館、駐紐約總領館，與美方密切合作，成功實現上述文物藝術品和古生物化石返還。

報導稱，2009年，中美兩國首次簽署限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄。此後，又分別在2014年、2019年、2024年三次續約協議。依據諒解備忘錄，兩國政府部門積極進行返還合作，最近兩年，又有多批次流失美國的中國文物回歸祖國。

2024年4月，美國向中國返還38件文物藝術品，大部分為中國藏傳佛教文物，時代為元至明清時期，類別豐富，工藝精湛，其中的牙雕木雕作品以及壁畫殘片較為罕見，具有重要的歷史藝術和科學價值。

2025年3月，國家文物局在美國紐約曼哈頓檢察官辦公室接收美方向我國返還的41件文物藝術品，種類涵蓋陶器、玉器、青銅器、佛造像、畫像磚及藏傳佛教文物等，該批文物藝術品年代跨度從新石器時代至清代文物，屬於非法出境的中國文物藝術品。

2025年5月，國家文物局在中國駐美國大使館，接收美方返還的長沙子彈庫戰國帛書第二卷《五行令》和第三卷《攻守佔》，帛書二、三卷在流失海外79年後，回歸祖國。子彈庫帛書1942年出土於長沙子彈庫的一座戰國楚墓，分三卷共900多字，全卷於1946年非法流失到美國，是迄今發現的中國最早的帛書和首部典籍意義上的古書。

其中16日的返還接收儀式是在位於華盛頓的大陸駐美使館內舉行，昨17日大陸駐美使館發布消息時指出，當天交接的文物多達10批58件。其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像。其他還有陶俑、石像、古生物化石。

按央視新聞今天報導兩天總共接收64件文物及化石，顯示在18日紐約接收的文物應為6件。