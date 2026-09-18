快訊

川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國家文物局兩天分自華府、紐約 接收美返還文件、化石共64件

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓、紐約分別接收美國向中國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。央視新聞客戶端
北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓、紐約分別接收美國向中國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。央視新聞客戶端

央視新聞客戶端，北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓紐約分別接收美國向我國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石

報導稱，這次美方返還的文物藝術品及古生物化石包括天龍山第17窟西壁北側菩薩身軀，以及造像、陶俑、恐龍骨架化石、魚類化石、恐龍蛋化石等。它們皆為美國執法部門在工作中查獲，國家文物局會同中國駐美國使館、駐紐約總領館，與美方密切合作，成功實現上述文物藝術品和古生物化石返還。

報導稱，2009年，中美兩國首次簽署限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄。此後，又分別在2014年、2019年、2024年三次續約協議。依據諒解備忘錄，兩國政府部門積極進行返還合作，最近兩年，又有多批次流失美國的中國文物回歸祖國。

2024年4月，美國向中國返還38件文物藝術品，大部分為中國藏傳佛教文物，時代為元至明清時期，類別豐富，工藝精湛，其中的牙雕木雕作品以及壁畫殘片較為罕見，具有重要的歷史藝術和科學價值。

2025年3月，國家文物局在美國紐約曼哈頓檢察官辦公室接收美方向我國返還的41件文物藝術品，種類涵蓋陶器、玉器、青銅器、佛造像、畫像磚及藏傳佛教文物等，該批文物藝術品年代跨度從新石器時代至清代文物，屬於非法出境的中國文物藝術品。

2025年5月，國家文物局在中國駐美國大使館，接收美方返還的長沙子彈庫戰國帛書第二卷《五行令》和第三卷《攻守佔》，帛書二、三卷在流失海外79年後，回歸祖國。子彈庫帛書1942年出土於長沙子彈庫的一座戰國楚墓，分三卷共900多字，全卷於1946年非法流失到美國，是迄今發現的中國最早的帛書和首部典籍意義上的古書。

其中16日的返還接收儀式是在位於華盛頓的大陸駐美使館內舉行，昨17日大陸駐美使館發布消息時指出，當天交接的文物多達10批58件。其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像。其他還有陶俑、石像、古生物化石。

按央視新聞今天報導兩天總共接收64件文物及化石，顯示在18日紐約接收的文物應為6件。

紐約 華府 化石 文件 文物 華盛頓 央視 恐龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

製造合作氣氛？川習會前夕 美國返還58件大陸文物藝術品

為川習再會鋪路 王毅通話魯比歐談元首外交…尊重彼此核心利益

東吳大學蔣中正銅像搬離公共空間 改放文物典藏室

借鏡倫敦奧運轉型奇蹟！李遠訪英V&A東儲藏庫 震撼「博物館革命」

相關新聞

為川習再會鋪路 王毅通話魯比歐談元首外交…尊重彼此核心利益

大陸國家主席習近平預計下周訪問華府前夕，央視昨晚十點發布快訊指，大陸外交部長王毅十七日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方著重就「兩國高層交往」進行深入討論。王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星，雙方要「籌備好下階段高層交往」，並「尊重彼此核心利益」。

九一八事件95周年 解放軍報批日本新型軍國主義「禍患不得不防」

今天是九一八事件95周年，多家中共官媒與官方機構發出文宣提到「警鐘長鳴」，而共軍系統的解放軍報則指出，日本新型軍國主義「禍患不得不防」，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓」。

陸國家文物局兩天分自華府、紐約 接收美返還文件、化石共64件

據央視新聞客戶端，北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓、紐約分別接收美國向我國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。

歷史首次 韓慰安婦遺屬首次將史料捐贈中國

據大陸《觀察者網》，9月14日晚，位於聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」（International Committee on Archives of Women in Wartime，ICAWW）主辦的「銘記沉默者致敬不遺忘－韓國慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」暨研討活動中，韓國「慰安婦」遺屬吳潔棠將祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，鄭重捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。

安理會授權延長對伊朗制裁案遭否決 傅聰：對話談判才是正途

據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會就伊朗制裁委員會專家小組授權延期決議草案投票後發言，表示中方反對在安理會強推恢復對伊朗制裁。他表示，制裁施壓無助於解決問題，平等對話談判才是唯一正途。

連藝人也瘋「重慶落地簽」 摩都人氣與道安平衡大考驗

中國大陸重慶的南濱路擁有這座城市最美的夜景之一：雙塔的東水門大橋橫跨江面，對岸的渝中區高樓林立，亮著紅色燈飾的來福士大樓更是格外醒目。當夜幕降臨，這裡成為拍攝機車「大片」的絕佳背景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。