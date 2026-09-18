歷史首次 韓慰安婦遺屬首次將史料捐贈中國

據大陸《觀察者網》，9月14日晚，位於聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」（International Committee on Archives of Women in Wartime，ICAWW）主辦的「銘記沉默者致敬不遺忘－韓國慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」暨研討活動中，韓國「慰安婦」遺屬吳潔棠將祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，鄭重捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。

韓國的慰安婦遺屬將史料捐贈給中國的博物館，是歷史上的首次。報導稱，受中國「慰安婦」歷史博物館館長蘇智良教授委託，中國抗日戰爭歷史史實維護會秘書長管建強作為中方代表接受捐贈。

報導稱，一個值得注意的細節是，這次捐贈儀式特意選擇了在九一八事變爆發95週年前夕舉辦，就是希望藉此提醒國際社會銘記日本軍國主義發動侵略戰爭給亞洲乃至世界多國人民帶來的深重災難，呼籲更多人站出來，揭露和正視這段不能被抹殺的歷史，推動更多未被發現的「慰安婦」史料收集和保存。

報導提及，保守估計，二戰期間，被日軍強徵「慰安婦」的女性高達40萬左右。她們中的大多數人已經離世，許多人終其一生未曾公開身份，更未能等到日本政府的正式道歉與賠償。張文熙便是其中之一。

報導稱，張文熙自幼失去父母，一、兩歲時被賣給仁川一個大家庭當丫鬟。二戰爆發後，又被賣為「慰安婦」。因為是孤兒，她連自己的準確年紀都不清楚，只能推論當時大概只有十二三歲。在「慰安所」裡，她不能與其他「慰安婦」隨意接觸，因為曾親耳聽到一個女孩逃跑被抓回後活活打死，一直非常害怕，不敢嘗試逃跑。

後來，她遇到自己的養父，把她從「慰安所」裡贖了出來。但當時社會極為看重女性貞節，養父讓她承諾終身不向外人透露來歷，她也發誓保密，此後多年一直閉口不提，等到結婚生子有了孫輩後，為了保護家人更不願說。

報導說，直到2023年臨終前，一生飽受折磨的她終於向家人吐露了這段歷史，也讓身為孫女的吳潔棠大為震撼和痛心，並由此萌發了將這段故事公之於眾、捐贈史料留存歷史的念頭。

報導稱，這次她捐贈的史料包括祖母張文熙的照片、戒指等遺物，以及口述歷史影像資料。這也是韓國「慰安婦」遺屬首次以正式方式向中國移送史料，具有重要的歷史與象徵意義。

代表中方接受捐贈的管建強在儀式上表示，這些史料不僅補充了「慰安婦」歷史的記錄維度，也進一步強化了中國在「慰安婦」歷史記憶保存與國際申遺中的責任與話語權。