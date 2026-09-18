快訊

川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

歷史首次 韓慰安婦遺屬首次將史料捐贈中國

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
紐約當地時間9月14日晚，韓國慰安婦遺屬吳潔棠女士向管建強秘書長捐贈祖母張文熙照片等遺物。觀察者網
紐約當地時間9月14日晚，韓國慰安婦遺屬吳潔棠女士向管建強秘書長捐贈祖母張文熙照片等遺物。觀察者網

據大陸《觀察者網》，9月14日晚，位於聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」（International Committee on Archives of Women in Wartime，ICAWW）主辦的「銘記沉默者致敬不遺忘－韓國慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」暨研討活動中，韓國「慰安婦」遺屬吳潔棠將祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，鄭重捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。

韓國的慰安婦遺屬將史料捐贈給中國的博物館，是歷史上的首次。報導稱，受中國「慰安婦」歷史博物館館長蘇智良教授委託，中國抗日戰爭歷史史實維護會秘書長管建強作為中方代表接受捐贈。

報導稱，一個值得注意的細節是，這次捐贈儀式特意選擇了在九一八事變爆發95週年前夕舉辦，就是希望藉此提醒國際社會銘記日本軍國主義發動侵略戰爭給亞洲乃至世界多國人民帶來的深重災難，呼籲更多人站出來，揭露和正視這段不能被抹殺的歷史，推動更多未被發現的「慰安婦」史料收集和保存。

報導提及，保守估計，二戰期間，被日軍強徵「慰安婦」的女性高達40萬左右。她們中的大多數人已經離世，許多人終其一生未曾公開身份，更未能等到日本政府的正式道歉與賠償。張文熙便是其中之一。

報導稱，張文熙自幼失去父母，一、兩歲時被賣給仁川一個大家庭當丫鬟。二戰爆發後，又被賣為「慰安婦」。因為是孤兒，她連自己的準確年紀都不清楚，只能推論當時大概只有十二三歲。在「慰安所」裡，她不能與其他「慰安婦」隨意接觸，因為曾親耳聽到一個女孩逃跑被抓回後活活打死，一直非常害怕，不敢嘗試逃跑。

後來，她遇到自己的養父，把她從「慰安所」裡贖了出來。但當時社會極為看重女性貞節，養父讓她承諾終身不向外人透露來歷，她也發誓保密，此後多年一直閉口不提，等到結婚生子有了孫輩後，為了保護家人更不願說。

報導說，直到2023年臨終前，一生飽受折磨的她終於向家人吐露了這段歷史，也讓身為孫女的吳潔棠大為震撼和痛心，並由此萌發了將這段故事公之於眾、捐贈史料留存歷史的念頭。

報導稱，這次她捐贈的史料包括祖母張文熙的照片、戒指等遺物，以及口述歷史影像資料。這也是韓國「慰安婦」遺屬首次以正式方式向中國移送史料，具有重要的歷史與象徵意義。

代表中方接受捐贈的管建強在儀式上表示，這些史料不僅補充了「慰安婦」歷史的記錄維度，也進一步強化了中國在「慰安婦」歷史記憶保存與國際申遺中的責任與話語權。

慰安婦 歷史 抗日戰爭 中國 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「全世界都討厭中國人」引爆衝突？中國女子首爾弘大怒拉扯 嬰兒遭波及

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

新任國史館長陳翠蓮指近年偷換概念嚴重 盼深耕台灣民主化歷史

川習二會舉行前 黎智英兒子黎崇恩籲中共釋放父親

相關新聞

為川習再會鋪路 王毅通話魯比歐談元首外交…尊重彼此核心利益

大陸國家主席習近平預計下周訪問華府前夕，央視昨晚十點發布快訊指，大陸外交部長王毅十七日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方著重就「兩國高層交往」進行深入討論。王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星，雙方要「籌備好下階段高層交往」，並「尊重彼此核心利益」。

九一八事件95周年 解放軍報批日本新型軍國主義「禍患不得不防」

今天是九一八事件95周年，多家中共官媒與官方機構發出文宣提到「警鐘長鳴」，而共軍系統的解放軍報則指出，日本新型軍國主義「禍患不得不防」，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓」。

陸國家文物局兩天分自華府、紐約 接收美返還文件、化石共64件

據央視新聞客戶端，北京時間9月16日和18日，大陸國家文物局在華盛頓、紐約分別接收美國向我國返還的2批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。

歷史首次 韓慰安婦遺屬首次將史料捐贈中國

據大陸《觀察者網》，9月14日晚，位於聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」（International Committee on Archives of Women in Wartime，ICAWW）主辦的「銘記沉默者致敬不遺忘－韓國慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」暨研討活動中，韓國「慰安婦」遺屬吳潔棠將祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，鄭重捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。

安理會授權延長對伊朗制裁案遭否決 傅聰：對話談判才是正途

據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會就伊朗制裁委員會專家小組授權延期決議草案投票後發言，表示中方反對在安理會強推恢復對伊朗制裁。他表示，制裁施壓無助於解決問題，平等對話談判才是唯一正途。

連藝人也瘋「重慶落地簽」 摩都人氣與道安平衡大考驗

中國大陸重慶的南濱路擁有這座城市最美的夜景之一：雙塔的東水門大橋橫跨江面，對岸的渝中區高樓林立，亮著紅色燈飾的來福士大樓更是格外醒目。當夜幕降臨，這裡成為拍攝機車「大片」的絕佳背景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。