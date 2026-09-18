安理會授權延長對伊朗制裁案遭否決 傅聰：對話談判才是正途

據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會就伊朗制裁委員會專家小組授權延期決議草案投票後發言，表示中方反對在安理會強推恢復對伊朗制裁。他表示，制裁施壓無助於解決問題，平等對話談判才是唯一正途。

在這一主要由美國提出的以「核不擴散」為名，編號S/2026/740的「伊朗制裁委員會專家小組授權延期決議草案」中，安理會進行表決的結果為11票贊成，2票反對，2票棄權。決議草案被否決。其中主要是具有否決權的中、俄兩個常任理事國投了反對票。

傅聰說，當前中東地區戰事延誤，伊朗核問題政治解決進程深陷僵局。情況越是動盪，安理會越要展現領導力，以負責任態度採取行動，避免雙重標準、政治操弄、施壓對抗。中國從捍衛公道正義、維護中東地區和平穩定出發，著眼於伊核問題政治外交解決大局，對決議草案投了反對票。

他說，核可伊朗核問題全面協議的安理會第2231號決議已於2025年10月18日到期終止，安理會已終止審議伊朗核問題。無視於上述事實，在安理會強行恢復對伊朗制裁、提出明顯具有爭議的決議草案，只會損害安理會團結和信譽，為外交努力製造障礙。中方對此堅決反對。

傅聰說，國際社會包括安理會的當務之急是推動當事人保持冷靜克制，停止使用武力或以武力相威脅，緩和緊張局勢，積極為當事方恢復落實停火、重返談判、達成和平協議創造必要條件。

他表示，軍事手段和制裁施壓無助於解決問題，只會加劇緊張，升級局勢不符合任何一方利益，平等對話談判才是唯一正途。安理會的任何行動應有助於當事方在平等基礎上進行談判，找到兼顧彼此合理關切的最大公約數，達成符合國際社會期望的解決方案。