為川習再會鋪路！王毅通話魯比歐 談元首外交 尊重彼此核心利益

大陸國家主席習近平預計下周訪問華府前夕，央視昨晚十點發布快訊指，大陸外交部長王毅十七日與美國國務卿魯比歐通電話，雙方著重就「兩國高層交往」進行深入討論。王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星，雙方要「籌備好下階段高層交往」，並「尊重彼此核心利益」。

根據報導，王毅表示，一段時間來，中美關係總體沿著兩國元首確定的「建設性戰略穩定」軌道前行，這有利於回應國際社會的期待。

王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星。雙方要本著平等、尊重、互惠的精神，「籌備好下階段高層交往」，加強溝通、推進合作、管控分歧，尊重彼此核心利益，發出中美致力於推進建設性戰略穩定關係、共促世界和平與發展的正面信息。

報導表示，雙方還就中東局勢等問題交換了意見。但中方的通稿並無魯比歐的說法。

另，美國十六日返還中國大陸五十八件文物藝術品，北京消息人士稱，這是為川習二會製造更多合作氣氛。

中新網報導，中國駐美國大使館十六日舉辦文物返還交接儀式，美國國土安全調查局「文化財產、藝術品與古物計畫小組」返還中國五十八件文物藝術品及古生物化石。

中國駐美大使謝鋒代表接收出席並致詞表示，今天交接的文物多達十批次五十八件，包含了中美主管部門多年通力合作的成果。其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品，今天終於踏上歸途。其他的陶俑、石像、古生物化石，也具有很高的歷史、文化和科學價值。

謝鋒表示，它們的回歸，體現了中美雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為全球範圍內合作追索返還流失文物樹立了積極示範。眾人拾柴火焰高。中國願同美方和更多國家一道，共擔文化遺產保護使命，推動人類文明傳承發展。

謝鋒說，此次文物返還是中美落實兩國元首北京會晤共識、實踐建設性戰略穩定關係新定位的可視化成果，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、惠及兩國好事，造福兩國。