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鋪路川習二會？中美外長通話 王毅：籌備好下階段高層交往

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸外交部長王毅17日與美國國務卿魯比歐通話。 美聯社資料照
大陸外交部長王毅17日與美國國務卿魯比歐通話。 美聯社資料照

大陸國家主席習近平預計下周訪問華府前夕，央視17日晚間10點發布快訊指，大陸外交部長王毅當天與美國國務卿魯比歐通電話，雙方著重就「兩國高層交往」進行了深入討論。王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星，雙方要「籌備好下階段高層交往」，並「尊重彼此核心利益」。

根據報導，王毅表示，一段時間來，中美關係總體沿著兩國元首確定的「建設性戰略穩定」軌道前行，這有利於回應國際社會的期待。

王毅強調，元首外交是中美關係的定盤星。雙方要本著平等、尊重、互惠的精神，「籌備好下階段高層交往」，加強溝通、推進合作、管控分歧，尊重彼此核心利益，發出中美致力於推進建設性戰略穩定關係、共促世界和平與發展的正面信息。

報導表示，雙方還就中東局勢等問題交換了意見。

美國總統川普此前表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪。這將是川習二人今年第二度會晤。

美國財政部長貝森特預計20日先在紐約會晤大陸國務院副總理何立峰，進行川習二會前最後一輪談判，預料將討論AI、稀土議題。

王毅 央視 習近平 川普 美國

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