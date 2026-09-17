吳玉山：美中競逐進入「新冷戰」 中小國將長期面臨艱難抉擇

中央研究院院士吳玉山表示，美中在政治、軍事、經濟及意識形態上的權力轉移，是當前國際緊張的根本原因，美國主導的後冷戰單極體系已一去不返，世界正重回兩極格局；隨著美國轉向「新重商主義」、中國在習近平主政下出現「再毛化」，兩強競逐已使世界進入高度衝突對立的「新冷戰」，中小國家也將長期面臨艱難的戰略抉擇。

中央研究院院士吳玉山今出席「2026國鼎地緣政治論壇」時分析，中美競爭的態勢下，如果政治、軍事、經濟與意識形態的權力轉移，是目前國際關係緊張的根本原因。可以預見這種大國爭霸下的國際緊張不會緩解，後冷戰美國的單極體系已經一去不回，兩極體系將重新，而介於大國間的中小國家也將長期處於困難的抉擇狀態。

吳玉山指出，經濟霸主出於自身利益倡議自由主義與全球化，後進國家以產業政策與國家主義追趕、構成威脅時，霸主便以強力改變後進國的政策，如1980年代美國迫使日圓升值的廣場協議，但如果無法改變後進國的政策，則需要改變本身的制度，採用保護性關稅與產業政策，從自由主義向國家主義轉移，如今日的美國。

他提到，川普如果聽到任何國家跑去講民主國家、人權等價值，但事實上損害到美國本身現實利益時，「就會要爆炸」。當川普當選，而我外交部還提到民主等價值時，「我就心裡頭非常的著急，這些話對川普來講，好像我們在講民主黨的語言一樣，他討厭透了」。

中國方面，吳玉山分析，政治權力的集中，將習近平的地位提升至毛澤東與鄧小平的高度，如習近平新時代中國特色社會主義思想、收攬總理的權力等；黨國體制的擴張，建立新型舉國體制、將大型民營企業牢牢納入黨的掌控、文化保守主義、全力壓制西方的影響；去制度化，淡化年齡限制、國家主席任期限制移除、政治接班充滿變數。可以說是在習近平之下，出現了「再毛化」的現象。

吳玉山表示，自己比較悲觀地認為，在美中兩強霸權競逐，且美國與中國分別由「新重商主義」與「新毛派」主導的情況下，世界已經進入「新冷戰」，形成高度衝突與對立的格局。世界要想避免熱戰，可能只有訴諸「相互保證毀滅」與核子傘的延伸，並且避免代理戰爭。