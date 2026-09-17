國台辦指我以「中國台北」參與APEC 陸委會：台灣按慣例與會

中國大陸國台辦表示，台灣以「中國台北」名義參與APEC會議與活動。陸委會今天重申，台灣將Chinese Taipei譯為「中華台北」，會按APEC規定和慣例參加相關會議與活動。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮昨天在例行記者會上說，「在一個中國原則下，台灣地區以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與亞太經合組織（APEC）及活動」。

梁文傑今天表示，在APEC會議場合是用英文，所以是Chinese Taipei。中國大陸國台辦喜歡將ChineseTaipei講成「中國台北」，應該說對岸單位或媒體都是這樣；但是台灣將Chinese Taipei譯成「中華台北」，這是兩邊的不同。

他強調，台灣參加APEC會議是按照APEC的規定和慣例進行，從去年12月到現在，已經有超過300人次官員按照慣例前往對岸，過程平順，希望接下去的幾場會議也能夠平順進行。